La biblioteca de Gràcia, al districte 5, és una de les reclamacions dels últims anys al barri. ERC Sabadell ha situat com una prioritat la construcció de l’equipament a l’antiga fàbrica Sallarès Deu. Així ho han defensat l’alcaldable republicà, Gabriel Fernàndez, i el regidor del partit, Sant Valls.

“Per a Esquerra Republicana, aquesta biblioteca és una prioritat absoluta i irrenunciable i així ho reflectirà el nostre programa electoral”, ha remarcat Fernàndez, que ha garantit que, en cas que ser escollit alcalde en les pròximes eleccions municipals del 2023, treballarà des del primer dia de mandat en la construcció de l’equipament. “Els veïns necessiten aquest equipament municipal, és un deute històric”, ha sostingut.

Crítiques al Govern municipal

La formació republicana ha lamentat que “el Govern de Marta Ferrés i aquells que li han donat estabilitat mai han tingut com a prioritat la biblioteca al districte 5”. El regidor Santi Valls ha assegurat que “l’espai és molt gran i la biblioteca hi cap sobradament”, ha insistit. “Si guanyem els comicis, la biblioteca es farà aquí“, han afirmat a les portes de la fàbrica. L’alcaldable d’ERC ha insistit en la necessitat social de disposar d’una biblioteca a la zona per a la formació i educació especialment dels joves.

En aquest sentit, Fernàndez ha situat la possible finalització del procés a dos o tres anys vista, sempre supeditada a tràmits i els acords amb la Diputació de Barcelona, amb qui caldrà treballar conjuntament. “Ara disposem del patrimoni per fer-ho possible i això és el més important”, han coincidit els dos membres del partit.

Un projecte que s’arrossega fa anys

El consistori va adquirir l’antiga fàbrica Sallarès Deu l’any 2018 per un valor d’uns 4,5 milions d’euros. Tot i que el pla de biblioteques públiques del 2006 de l’Ajuntament de Sabadell ja constava que s’havia de construir, ara mateix el Govern municipal no en té cap previsió per al que queda del mandat.

Eloi Cortés, regidor del districte 5, ha sostingut en els darrers mesos que l’equipament “no està previst en els plans d’aquest mandat”. A l’antic conjunt fabril es pretén obrir l’Escola de Restauració, l’Escola de Flequeria, un centre de formació per a la transició digital i instal·lar la seu del Rebost Solidari.

Reivindicació dels veïns

El veïnat s’ha mobilitzat per reclamar la construcció d’aquest equipament a Gràcia, després que es tanqués el servei de biblioteca que oferia l’entitat veïnal i l’AMPA de l’IES Pau Vila. Les entitats han deixat de banda el servei de biblioteca que oferien a les instal·lacions educatives de l’institut des de feia pràcticament una dècada.

L’any 2013 els veïns de Gràcia van posar en marxa la biblioteca de l’institut Pau Vila, coneguda amb el nom de Biblioteca Pública, com a mecanisme de reivindicació i reclam per a construir aquest equipament.