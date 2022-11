Retards i aglomeracions a l’R4 de Rodalies en el primer dia de vaga a Sabadell

Retards i cues a les estacions de Rodalies de Sabadell. El primer matí de vaga de maquinistes s’ha tancat amb algunes algomeracions als trens de l’R4 de Renfe. Fonts de la companyia ferroviària sostenen que s’estan complint els serveis mínims fixats, però els usuaris del tren han mostrat la seva indignació per l’aturada. “Anem com sardines. Hi ha qui no ha pogut ni pujar al tren”, assegura el Toni Robles, un sabadellenc que viatja a Barcelona. Altres usuaris asseguren que hi havia tanta gent als combois que “a l’alçada de Montcada ja no podia pujar ningú més”.

La realitat és que durant la vaga hi ha menys trens per atendre un lleuger increment de la demanda. La Generalitat ha fixat serveis mínims: a les hores punta, circulen el 66% dels trens. A la resta d’hores, el 33% de les sortides previstes. “S’estan complint aquestes ràtios”, assegura Antonio Carmona, portaveu de Rodalies. Els usuaris han coincidit que aquest dilluns hi havia “molts més viatgers als trens” que un altre dia qualsevol.

Un 8,5% més d’usuaris

Atès el creixement de la demanda, els usuaris s’han vist repercutits per la jornada de protestes. Des que va entrar en funcionament la gratuïtat dels bitllets i durant el primer mes d’aquesta mesura, les tres estacions de l’R4 de Sabadell (Sabadell Sud, Sabadell Centre i Sabadell Nord) han rebut uns 370.000 passatgers, segons dades aproximades. El que suposa un 8,5% més de viatgers que abans de la pandèmia.

La vaga, convocada per la CGT, s’ha tornat a convocar divendres 11 de novembre. Els horaris es poden consultar a la pàgina web i les aplicacions de Rodalies i Renfe.