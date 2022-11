Farrés insisteix a ERC: “Els demano ajuda per fer la ronda Nord”

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha fet una nova defensa aferrissada de la construcció de la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa durant el ple municipal de novembre. En el debat sobre el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que ha quedat aprovat, Farrés ha insistit a ERC perquè desencalli aquest projecte, ja que té el control de la conselleria de Territori de la Generalitat, a mans del sabadellenc Juli Fernàndez. “Els demano ajuda per fer la ronda Nord”, ha dit, dirigint-se als regidors d’Esquerra. I és que l’acord del passat mes de juny passa perquè l’Estat cedeixi els diners a la Generalitat perquè el Govern català gestioni i executi la nova carretera.

Farrés s’ha tornat a referir a aquesta qüestió al·legant que “no podem pacificar la ciutat sense tenir un sistema de rondes com tenen altres” i que, al seu parer, ajudarien a descongestionar la Gran Via. En els darrers dies, el debat sobre aquesta infraestructura ha tornat a la palestra arrel de les declaracions de Fernàndez assegurant que la ronda Nord “no respon a les necessitats del Vallès”.

El regidor portaveu d’ERC a l’Ajuntament, Gabriel Fernàndez, ha defensat enterrat el projecte de la ronda Nord i el Quart Cinturó (B-40) i allargar la ronda Oest amb un carril per sentit fins a Castellar amb la finalitat que es busca en conjunt: descongestionar la Gran Via i facilitar el trajecte dels castellarencs per arribar a la C-58 en el seu trajecte cap a Barcelona, per exemple. “Aquesta proposta invalida totalment la B-40, que només contempla l’opció de via d’alta capacitat que ha de ser de, mínim, 2+2” -dos carrils per sentit- ha dit el regidor, recordant també que “prioritzar l’adequació de la N-150 és el camí per millorar”.

Castellar: “Ho necessitem ja”

Davant la negativa d’ERC a construir la ronda Nord, tant l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, com el batlle de Castellar i president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, insisteixen en la necessitat de construir aquesta via perquè “ho necessitem ja”, alhora que els castellarencs reclamen el perllongament dels FGC fins al seu municipi, la qual cosa Giménez considera que és complementària a la ronda.

Des de les files socialistes defensen que la ronda Nord és una “prioritat política i estratègica de país”, que compta amb el suport del ple municipal de Sabadell, Terrassa, el govern de l’Estat i les agrupacions empresarials com les cambres de comerç de les dues capitals vallesanes, entre altres.