Nadal a gran escala

Les circumstàncies estan de cara perquè Sabadell ens inspiri aquest Nadal. Amb el programa revelat, la celebració que ja ens comencem a imaginar convida a l’entusiasme. Tindrem més espectacles i més activitats perquè cap infant (ni cap adult) es quedi sense cap record i millor il·luminació amb la voluntat que aquests dies de festa arribin a diferents punts de la ciutat i, també cal dir-ho, incentivin el comerç.

Això sí, enguany amb una hora diària menys de llum com a mesura d’estalvi energètic. Serà també un moment decisiu per al nou Passeig, que es preveu que estigui enllestit a final de mes. Precisament, comerciants i veïns volen que aquest punt referencial de Sabadell deixi enrere qualsevol mena de grisor. L’estrena nadalenca del Passeig, doncs, cal que sigui engrescadora i que no hi hagi cap dubte que la inversió de temps i diners ha valgut la pena.

Aquest Nadal fa patxoca, però ens hi juguem força, perquè és una oportunitat única a l’any per exercir capitalitat. I aquesta vegada no estem parlant amb els límits comarcals presents, no. Sabadell pot i esperem que sigui un punt d’atracció també durant el Nadal!