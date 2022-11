Les novetats del Nadal més llaminer a Sabadell

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va refermar l’aposta per un Nadal “clàssic i tradicional” durant la presentació de les activitats aquest dimecres en una posada en escena màgica al Teatre Principal. Tot i això, va anticipar que “hi haurà novetats”, assenyalant la decoració del passeig, amb llums interactives, l’arbre decorat o el sostre de llums com a elements identificatius d’aquesta campanya.

El programa inclou un ampli ventall de possibilitats arreu de la ciutat. No només amb activitats organitzades que ompliran l’agenda, sinó en el dia a dia de Sabadell, en què diversos elements distribuïts per carrers i places serviran per contagiar l’esperit nadalenc entre els sabadellencs.

Més passis per l’espectacle ‘Somriu al Nadal’

Després del gran èxit de l’any passat, l’espectacle Somriu al Nadal amplia fins a 52 el nombre de passis, incorporant nous personatges i alguna cançó d’estrena. La música i la dansa han de tornar a portar el ritme en l’arrencada de la campanya.

Així mateix el Llaminer, que ja es deixarà veure en l’encesa de llums que dona el tret oficial de sortida a la campanya de Nadal, comptarà durant les festes amb un espai de photocall a la façana lateral de l’Ajuntament perquè infants i famílies es puguin fer fotos amb ell.

El nou Passeig, punt neuràlgic

Un altre dels elements que irrompen aquest any com a novetat serà la làmina d’aigua, les fonts i els llums del renovat passeig de la Plaça Major. L’espai s’ha d’erigir en un punt neuràlgic de la festivitat, lluint el seu millor aspecte un cop finalitzades les obres a l’indret.

En aquest sentit, tot el projecte artístic que l’any passat es va estrenar a l’entorn de l’Ajuntament per convertir les places del Dr. Robert i de Sant Roc en epicentre de la decoració i programació nadalenques s’amplia, començant ja al Passeig de la Plaça Major i arribant després de passar per l’Ajuntament fins a la plaça del Gas, on es preveuen diferents elements propis del Nadal com la Fira d’Artesans FANSA, entre altres propostes.

També s’estrenaran en aquesta edició els rètols lluminosos amb les lletres ‘Sabadell’. En la mateixa línia, aquest 2022 hi haurà més de 700 elements d’enllumenat a una vuitantena de carrers i places dels eixos comercials. Uns llums que redueixen l’horari com a mesura per fer front a la crisi energètica.