Quan es treballa en un projecte, treballar els objectius amb un calendari és essencial per arribar a bon port. Per avançar, cal l’esforç de totes les parts

–persones, empreses i institucions– perquè això sigui possible.

En aquesta edició veiem la distància que hi ha entre el què i el quan, com el cas de la fàbrica Bosser –de propietat privada, amb les obres aturades des del 2018 i la sensació veïnal que no arriba mai el moment de treure els estabilitzadors que aguanten la façana des del 2015–.

El temps també és un punt clau en les obres públiques i, en aquest sentit, la realitat és que l’execució d’obres previstes per al 2022 es queda, de moment, al voltant del 20,6%. En termes relatius, dupliquen el resultat de tot l’any 2021 (10,1%), ja s’arriba als 17 milions d’euros, i s’apropa a la mitjana dels darrers anys, un fet que demostra que s’estan fent esforços en aquesta direcció.

Creiem que, en tots els processos, s’ha de trobar la manera d’agilitzar mantenint les màximes garanties. Entenem que no sempre es podrà anar de pressa, però ben segur que es poden analitzar molts procediments i veure com es poden dur a terme d’una manera més ràpida, que, al cap i a la fi, seria una bona notícia per a la ciutat.