“Sabem que pot ser perillós, però no tenim gaires alternatives d’oci”

Cau la nit a la Zona Hermètica de Sabadell. Com cada dissabte, centenars de joves es preparen per sortir de festa. La majoria d’ells ho faran a Waka, una de les discoteques més populars i alhora polèmiques de Sabadell. I és que l’espai d’oci nocturn acumula prop de 200 actuacions policials registrades en un any, amb gairebé una cinquantena d’agressions i més d’una trentena de detencions. Les més destacades: 3 violacions i una agressió racista, el novembre de 2021.

Tot i això, gairebé cada cap de setmana es pot veure la sala i els seus entorns ben plens de gent. Per entendre bé per què la discoteca, malgrat els incidents, continua atraient públic hem volgut parlar amb qui millor la pot conèixer. Els joves que la visiten habitualment. Per aquest motiu ens hem desplaçat als exteriors del local on n’hem pogut entrevistar uns quants abans que entressin a la sala.

Arribada al polígon

Ens desplacem als voltants de Waka sobre les 12 del vespre. Encara és d’hora, la gent pot arribar a entrar a les 2 o inclús les 3 del matí. Observem que quasi tothom va de negre i que a poc a poc, l’espai es va omplint de grupets, soroll d’ampolles i sobretot música de cotxes al so del dembow i el reggaeton. La presència policial és alta, els incidents dels últims mesos han fet que els Mossos reforcessin els dispositus de seguretat. En veure dues furgonetes de l’Arro ens hi acostem. Els agents desplaçats no ens donen gaire informació, però en preguntar pels incidents escoltem: “si només n’hi hagués últimament…”.

“L’important és anar amb compte”

Tot seguit comencem a parlar amb els joves. El primer d’ells és en Victor, qui ens confessa que ha viscut episodis violents al local: “A mi em van agredir en una festa de majors de 16 al març, va ser una baralla tonta”. Tot i això, continua sortint a Waka: “No considero que sigui perillós, de totes maneres aquí al Vallès tampoc hi ha gaires més alternatives. Si no vinc aquí on més puc anar?”

El següent testimoni és el d’en Fabrizio. Aquesta serà la seva primera nit a Waka: “Sé que té mala fama, però no em preocupa gaire. De violència n’hi pot haver a tot arreu, al final si tots els teus amics i coneguts venen aquí no et queda altra”.

Uns cotxes més enllà trobem un grupet més gran, tots són molt joves. “Aquí sempre hi ha problemes, però un cop entres estàs tranquil. Si vigiles no hi ha problema. Sobretot es complica fora quan la gent va a entrar perquè s’emborratxen molt i van de xulos posant la música més forta. Les hores més conflictives són d’1 a 3”, ens explica l’Eric. Una de les seves amigues, la Paula, opina similar: “Conec amics als qui sí que han pegat. A un li van donar un cop de cap perquè sí. La gent beu i es posa molt agressiva, però en general si tu no fas res, és tranquil”.

Policia i seguretat

En preguntar per la seguretat de la zona obtenim diferents visions. Hi ha qui, com la Laura, consideren que la policia genera incomoditat: “Crec que influeix, intimiden i la gent es posa nerviosa. És aquí quan la cosa es complica”, assegura. D’altres, com la Maria, ho veuen força diferent: “La policia ve, però tampoc acostuma a molestar gaire és més la gent que s’hi encara per fer-se els xulos quan ja van borratxos”.

Pel que fa a la seguretat, la jove ho té clar: “Hi ha alguns membres de seguretat que són molt violents, entre ells i la gent que provoca és on hi ha els problemes. Alguns cops hem vist baralles tant a la porta com dins la sala”.

Falta d’alternatives

Una de les respostes més repetides és la manca d’espais d’oci. La majoria de joves confessen que acaben sortint a Waka per manca d’alternatives. “Venim perquè no ens queda altra, hem provat diferents discoteques com Lemon o Razz, però una la van tancar i l’altra no ens va acabar d’agradar i al final només ens ha quedat Waka“, comenta en Mario.

En aquest sentit, el passat setembre va entrar en vigor la llei d’usos recreatius. Tot i això, a la zona encara no ha aparegut cap gran discoteca que competeixi amb l’hegemonia de Waka. Els caps de setmana passen, els conflictes continuen i un gran públic s’hi manté fidel. Després de parlar amb diversos joves i obtenir informació acabem marxant. Els grups de joves i els cotxes continuen arribant en massa. Les llums de la discoteca s’encenen i, com un reclam alguns comencen a fer cua a l’entrada. La festa tot just acaba de començar.