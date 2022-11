La Xarxa Onion difon a Madrid els projectes d’emprenedoria de Sabadell

El president de la Xarxa Onion, Arnau Bonada, i tres membres més de l’entitat es van reunir la setmana passada amb la delegada del Govern de la Generalitat a Madrid, Ester Capella. Durant la trobada, es van posar sobre la taula possibles vies de col·laboració per donar projecció i visibilitat a l’emprenedoria de Sabadell a la capital de l’Estat. “Volem que hi hagi difusió de nous projectes d’aquí a Madrid. Des de la delegació del Govern es van mostrar molt receptius amb aquesta possibilitat. De fet, continuarem mantenint converses per concretar un acord al respecte”, explica Arnau Bonada.

La Xarxa Onion i Ester Capella també van plantejar en la reunió possibles vies de suport perquè els associats a l’entitat sabadellenca puguin mantenir relacions comercials amb empreses de Madrid i dels voltants.

Més reunions

A més, la Xarxa Onion va tenir una altra reunió, aquest cop amb la directora general de Treball Autònom, Economia Social i Responsabilitat Social de les Empreses, Maravillas Espín. “En aquesta trobada vam explorar possibles aliances per implantar projectes a Sabadell en l’àmbit de l’economia social que després puguin expandir-se a escala estatal”, detalla Bonada.

A banda, l’entitat sabadellenca també va poder visitar el Congrés dels Diputats, on van poder mantenir una conversa amb el diputat d’En Comú Podem a l’ens cameral i alcaldable de Sabadell En Comú Podem a les eleccions municipals, Joan Mena. c

Esdeveniment per celebrar la Setmana de l’Emprenedoria

Així mateix, aquest divendres, concidint amb la Setmana de l’Emprenedoria a Sabadell, la Xarxa Onion organitza un esdeveniment, que tindrà lloc a l’Espai Emprius, en què professionals en diferents matèries duran a terme intervencions de quinze minuts. Es tractaran àmpliament aspectes com la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat. Un cop acabin les ponències, hi haurà música en directe, amb una actuació de DJ Daax, i un aperitiu per amenitzar la jornada.