El civisme de la sanció

[Per Josep Mercadé, periodista]

L’Ajuntament de Sabadell ha imposat les primeres sancions per deixar bosses d’escombraries fora dels contenidors, tal com explicava el Diari aquest dissabte. La manca de civisme d’algunes persones fa que s’hagin d’aplicar sancions, com diu l’alcaldessa. És l’alternativa final que, probablement, i ho sabem tots, tampoc resoldrà un problema que arrosseguem des del primer dia en què a les ciutats van aparèixer aquests caixons enormes on posem els residus que generem a casa.

Hi estem tan acostumats que ens sembla que els contenidors de la recollida d’escombraries estan a les ciutats des de sempre. Però els més grans recordaran que abans de tot això dipositàvem les bosses davant de casa i els operaris de la neteja feien la recollida porta a porta. Amb el temps, aquesta pràctica va resultar inviable, ja que augmentava el cost del servei i feia molt feixuga la tasca de les persones encarregades de la recollida. L’avantatge és que, si et passaves d’hora, havies de tornar a entrar la bossa a casa. De tota manera, hi ha molts municipis on es fa el porta a porta dedicant dies diferents a cada grup de residus.

A Sabadell, abans d’implantar els contenidors, el recordat regidor Antonio Trives, home d’absoluta confiança de l’alcalde Antoni Farrés, va proposar agrupar les bosses d’escombraries en punts concrets de cada carrer. Ho anomenava parades i servia perquè els operaris que passaven amb el camió recollissin els residus sense haver d’anar casa per casa. El problema va ser que les escombraries es treien fora de l’horari assignat i que les parades es convertien en punts infectes on s’acumulaven els residus durant hores.

La solució va ser posar els contenidors presentats com un avenç. Però en realitat van sorgir davant la manca de civisme a l’hora de treure les escombraries al carrer. Quan es va anar implantant la recollida selectiva vam seguir amb els contenidors de diferents colors que tenim des de fa anys. I així ha quedat per a la posteritat.

El resultat és aquest desolador paisatge urbà amb els residus al carrer però tancats en contenidors i a disposició de tothom les 24 hores del dia. Aquest anonimat, a més, permet posar-hi el que toca però també el que no hi correspon. Un cop a dins, ves a saber qui ha estat. Així, la persona que no és cívica queda camuflada. I sí, segurament les sancions és el millor que es pot fer en aquests moments, però no ens resoldran un problema que més aviat s’agreujarà amb el pas del temps.