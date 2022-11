Dieste: “Els gols no t’asseguren la titularitat, el lloc es guanya cada dia”

Va aterrar a la Nova Creu Alta com el màxim golejador (18 dianes) del seu grup de Segona RFEF de la passada temporada amb el Tarazona. Dotze jornades ha trigat Christian Dieste a estrenar-se al Sabadell: diumenge passat va ser clau en la reacció al Nuevo Los Pajaritos amb el seu doblet, el primer d’un jugador arlequinat aquesta temporada.

“Estic content perquè els gols sempre ajuden a agafar confiança i continuar creixent”, explica el davanter aragonès, qui va acceptar l’oferta del Sabadell (dos anys de contracte) com un gran repte: “Penso que havia fet mèrits per tenir una oportunitat com aquesta. El Sabadell és un gran club, amb molta història, i significava un pas molt important per la meva carrera i projecció”.

Dieste va començar com a titular, però va anar perdent protagonisme i en alguns partits fins i tot no ha participat. “Sempre t’agrada tenir la confiança del tècnic i continuïtat, però en el Sabadell és més difícil perquè també hi ha molta competència. El més important és aprofitar l’oportunitat quan arribi”.

Es podria dir que li va arribar al Nuevo Los Pajaritos i la va aprofitar. Va ser sortir i moldre. “Sóc un jugador que m’agrada buscar desmarcades i necessito companys que em puguin fer una passada a l’espai. L’assistència de Pau Víctor va ser perfecte i només vaig haver de definir”. Això li va donar confiança per agafar la pilota i executar el penal. Però Dieste revela que és un especialista des del punt fatídic. “En tota la meva trajectòria sempre he llençat els penals. Sembla fàcil, però també s’ha de superar la pressió del moment. Jo practico moltíssim en els entrenaments”.

Amic i compatible amb Delgado

El Sabadell, de fet, va incorporar als dos màxims golejadors del mateix grup de Segona RFEF. L’altre va ser Juan Delgado. “Compatibles? D’entrada, som amics i ens portem molt bé fora del camp. Penso que podem jugar junts i també ens podem substituir, tot depèn del sistema i aquí decideix el míster. Jo em sento còmode jugant a dalt amb dues puntes i tot sol. També Pau Víctor està oferint un gran nivell”.

Després de fer el doblet a Sòria, seria lògic que Christian Dieste estigués en l’onze inicial de dissabte contra la SD Logroñés. Ell, però, és més prudent. “Els dos gols et donen confiança, però no t’asseguren la titularitat. Això també està en funció de com vol jugar el míster, el rival… Haurem d’esperar”.

Feina diària

En la roda de premsa posterior al 3-3 de Los Pajaritos, Gabri va explicar que havia vist un Dieste amb més energia d’ençà que va rebre el Premi a millor jugador de la Segona RFEF de la passada temporada en el seu grup. “Crec que el lloc es guanya cada dia. Només sent el millor en els entrenaments pot arribar l’oportunitat. Jo sempre he treballat amb aquesta mentalitat, però potser en la setmana prèvia a Sòria em van sortir bé les coses, vaig fer gols i el míster ho va valorar”.

En l’aspecte col·lectiu, Dieste també és optimista. “L’empat contra el Numancia l’hem de considerar positiu perquè veníem d’un 2-0 advers i ara s’ha de fer bo guanyant a casa a la SD Logroñés. Mirar cap amunt? Som un equip jove, amb moltes ganes i fer una bona temporada ajudaria a la projecció dels jugadors per continuar creixent”.