FOTOS | Nova concentració d’infermeres a les portes del Taulí: “La situació és insostenible”

Més d’un centenar de professionals d’infermeria de l’hospital Parc Taulí s’han concentrat a les portes de la direcció del centre hospitalari per mostrar públicament el seu malestar per la manca de personal, sobretot, d’aquest àmbit. Reclamen solucions urgents per posar fi a unes ràtios d’infermera-pacient que consideren massa elevades i que asseguren que posen en risc la qualitat assistencial.

La protesta ha començat a les 15.30 h davant l’edifici la Salut perquè s’ha fet coincidir amb el Consell de Govern de la institució, en el qual hi han assistit la directora general, Anna Aran, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; altres directius del Taulí, representants de la Universitat Autònoma de Bellaterra (UAB) i de la Generalitat. Al voltant de les 16 h, la concentració s’ha traslladat uns minuts a la Gran Via, que ha quedat tallada al trànsit momentàniament.

En els darrers dies, diverses infermeres i tècniques auxiliars d’infermeria (TCAI) s’han organitzat per posar sobre la taula la situació límit que denuncien que viuen a l’hospital. El Comitè d’Empresa els dona suport i també ha participat en la concentració. Entre les reivindicacions hi ha millorar les ràtios d’infermeres per pacients i TCAI per pacients; cobrir les absències de personal amb professionals del mateix nivell professional; no aplicar la jornada de 12 hores com a solució a la manca de personal i negociar un nou conveni per aconseguir l’equiparació amb els professionals de l’Institut Català de la Salut (ICS), entre altres.

El problema que denuncien els professionals és que la manca estructural d’infermeres, juntament amb l’obertura de nous dispositius i instal·lacions com l’edifici Ripoll -96 llits més-, ha deixat una situació en què es perd qualitat assistencial i es qüestiona la seguretat del pacient. “A la 8a planta, que són malalts oncològics, les meves companyes estan portant 20 pacients. Surten molts matins plorant, volent agafar la baixa, perquè és insostenible. A la 9a planta, nit sí, nit no, també porten 26 malalts per infermera”, assegura una professional que prefereix mantenir l’anonimat per evitar possibles represàlies. Una de les qüestions que ha sobrevolat la concentració és que la setmana passada es va donar a conèixer entre els treballadors el cas d’un professional de l’espai sociosanitari Albada que, asseguren, atenia 40 pacients ell sol.

Durant la concentració s’ha reclamat la dimissió del director de Recursos Humans, Antonio Llamas, assenyalat com a responsable d’aquesta situació, i el qual ha rebut una escridassada acompanyada de xiulets en un moment en què ha sortit de la Salut.