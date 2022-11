Manel Nadal (Girona, 1953) se sap de memòria el mapa de carreteres del país. Va ser secretari de Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat en l’època del tripartit. Va fer tàndem amb el seu germà, Quim Nadal, conseller del ram entre 2003 i 2010. A Sabadell, va construir la ronda Oest i va fer els primers treballs per allargar els FGC fins al nord de la ciutat.

El Diari va conversar amb Nadal coincidint amb una visita a la Cambra de Comerç de Sabadell dijous passat on va parlar d’infraestructures i territori.

La ronda Nord de Sabadell i Terrassa es va començar a dibuixar com la ronda Vallès en l’època del tripartit. Quina és la seva opinió sobre la nova carretera ara com ara? Què pensa de la solució plantejada per l’Estat i els ajuntaments?

És una solució boníssima perquè es desencallin infraestructures pendents. La fórmula és senzilla: l’Estat aporta una partida pressupostària i la Generalitat s’encarrega d’executar les obres, tal com es farà amb el carril bus de la B-23, per exemple. La ronda entre Terrassa, Sabadell i Castellar s’ha de fer, tant sí com no, perquè està consensuada en el Pla de Mobilitat del Vallès, amb els ajuntaments, el Consell Comarcal i el món empresarial. No puc entendre i em sap greu que un sector polític es carregui i decideixi que no es farà.

L’alternativa que plantejava ERC era allargar la ronda Oest de Sabadell i fer-la arribar fins a Castellar, sense fer la ronda Nord, i fer millores a la carretera de Matadepera.

Això no resoldria el problema. El Vallès necessita l’accés amb una bona carretera amb autovia fins a Castellar. I fer millores a les carreteres no és una alternativa a la ronda. El conseller de Territori, Juli Fernàndez, assegura que no hi ha un consens, però jo veig partits com el PSC i Junts, entre d’altres, i entitats com la Cambra de Comerç que hi estan a favor.

Com creu que ha de ser la ronda Nord? En quines dimensions? Estat i ajuntaments plantejaven fer dos carrils per banda… L’època de les grans autovies és història?

Això sembla? No ho crec. Jo el que veig és que entre Montornès i Sant Celoni s’haurà de posar un carril més a l’AP-7, per tant, calen grans infraestructures. La ronda ha de ser una carretera ben dimensionada, no una carretereta.

L’AP-7 està al límit de la seva capacitat des de l’alliberament dels peatges.

S’hauria de posar un peatge de manteniment a l’AP-7 per redistribuir el trànsit, perquè quan s’acabi el Quart Cinturó entre Abrera i Terrassa tindrem un canvi de mobilitat a la C-58 i hi haurà molta més gent que agafarà l’autovia i ens podem trobar amb més col·lapses.

Té sentit fer arribar la nova carretera fins a Granollers?

És imprescindible. El territori ha d’estar ben connectar de forma transversal. Sobre aquesta obra, trobo una mica ridícul que anem fent passos, de oca en oca y tiro porque me toca: el Pla Metropolità del 2010 diu que ho ha de decidir el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, i aquest pla assegura que s’ha de fer un altre pla per saber què es farà amb el tram Sabadell-Granollers… Això s’ha de resoldre amb un nou estudi informatiu per part de l’Estat.

El Govern de la Generalitat creu que l’objectiu immediat han de ser els trens. En concret, aposta per la línia orbital ferroviària per connectar Vilanova i Mataró per Martorell, Sabadell i Granollers.

Em sembla bé, però recordem que els trens porten passatgers, no serveixen per transportar mercaderies fins als polígons industrials. Si el conseller Fernàndez creu que és una obra imprescindible, ha de modificar el Pla Director d’Infraestructures, marcar aquesta infraestructura com a prioritària i programar-la.

La planificació és de la Generalitat, però els diners els ha de posar l’Estat.

Doncs sí, però de moment el planejament no hi és. Cal això i cal preveure-ho als pressupostos de l’Estat, fer l’estudi informatiu, el projecte, després fer l’obra… Cal una dècada de feina!

Per què no ho van fer en l’època del tripartit, quan hi havia més recursos? Creu que a hores d’ara encara és factible? Eren 68 quilòmetres de via nova, la majoria en túnels, i 23 noves estacions…

Vam fer la reserva de sòl per fer la línia orbital, que ja va ser un gran avenç. Crec que s’hauria d’anar fent per trams: primer connectar Sabadell amb Granollers per tren, i després seguir amb l’enllaç ferroviari entre Martorell i Terrassa. Deixaria per al final els extrems, de Mataró a Granollers i de Vilanova a Vilafranca, on l’obra nova és molt complexa.

Cambra de Comerç: “La posició del Govern és un error històric monumental”

El Govern de la Generalitat, de moment, no és favorable a fer la ronda Nord de Sabadell i de Terrassa tal com s’havia plantejat. ERC, partit del Govern, va presentar una proposta de resolució al Parlament el juny passat que instava a desestimar el Quart Cinturó i proposava solucions en matèria de transport públic, com el tren i el tramvia.

El president de la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell, Pere Puig-Ysern, considera que el posicionament d’ERC és un “error històric monumental“. Apunta que la postura del conseller, Juli Fernàndez, els té “desorientats” i els “incomoda“. “S’ha de recuperar l’acord per a la ronda Nord que hi havia entre Estat, Generalitat i ajuntaments”, defensa, i demana explícitament: “Ha de reconsiderar la seva posició, hem de trobar un consens”.