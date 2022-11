Un Mundial, per als amants del futbol, és una cita marcada en vermell. Celebrats cada quatre anys, esdvenen una espècie de fil conductor per explicar moments i èpoques vitals. Si hi ha un país que ho viu d’una manera encara més intensa, aquest és Argentina. “Som molt emocionals. A través del futbol, el país viu massa emocions, bones i dolentes. És un espai on hi ha molta mística, no només amb la selecció, que ens uneix a tots. És com un acte més del país”, radiografia.

El Xavier Perales fa 20 anys que viu a casa nostra. Malgrat el nom, és nascut a la ciutat de La Falda, a la província argentina de Còrdova. “Té història. La meva padrina vivia a Catalunya i li va passar un llistat de noms a la meva mare. Li va encantar Xavier i per això em dic així sent argentí”, somriu.

Aquest dimarts, va viure l’amarg debut de la selecció de Messi i companyia d’una manera especial. “Abans ho veia més com a aficionat, però ara em toca també viure-ho com a pare, amb el meu fill, i ho gaudim molt”. A ell, li explica anècdotes de quan vivia a l’altra banda de l’Atlàntic i el futbol canviava tot el decorat del barri de Villa Devoto, on es va mudar amb només un any. “En el Mundial del 86 i el 90, quan s’acabaven els partits d’Argentina, els conductors deixaven passar la gent sense pagar, desfermats per l’alegria. És una anècdota, però mostra que és un moment molt especial i diferent al país”, relata.

Molts sabadellencs el coneixeran perquè aquesta temporada entrena l’equip femení de voleibol del Club Natació. Com a gestor de grup, considera que l’albiceleste ha assimilat bé l’ensopegada en l’estrena. “M’ha agradat com s’ha afrontat la derrota. El discurs és molt apropiat. En una situació així, s’ha de mirar més pel que pots guanyar que pel que pots perdre. S’ha de ser fidel a l’estil, la filosofia i el joc per afrontar els dos partits que queden contra Mèxic i Polònia”, adverteix.

Doble cita aquest dissabte

Aquest dissabte al vespre, el combinat dirigit per Lionel Scaloni té l’oportunitat de redimir-se en el segon partit del campionat. El Xavier, però, tindrà altres obligacions. “És molt probable que estiguem en ple partit del femení. El meu cap estarà enfocat en el duel que tenim amb les noies contra l’Hospitalet (18:30h). Quan s’acabi, intentaré posar-me al dia per saber què ha passat al futbol. Esperem que m’endugui dues alegries”, riu. “Utilitzem el mòbil per donar les rotacions inicials, no sé com m’ho faré per no caure en la temptació de mirar com li va a la selecció”, conclou amb un somriure.