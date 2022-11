El festival elPetit tanca la seva 18a edició amb l’obra ‘Ciudades. Pasajes en construcción’

El festival elPetit ja ha abaixat el teló. Després de 14 espectacles, 17 tallers i dos dies de jornades internacionals de reflexió per a educadors, programadors culturals i artistes, la 18a edició ha culminat amb una obra de teatre a La Sala. Amb el nom de ‘Ciudades. Pasajes en construcción‘, l’espectacle s’ha emmarcat dins la iniciativa ‘Som Capaços‘ .

L’obra, dirigida i protagonitzada per Patrícia Ruz, acompanyada d’Alberto Romera representa la quotidianitat a una ciutat imaginària. La companyia madrilenya ofereix una performance molt expressiva i gestual, on les mirades i els actes tenen una gran importància. La major part de l’espectacle es representa sense paraules. Així doncs, la música i els sons també tenen un paper clau. Marquen transcissions, situen espais i aporten dinamisme.

Al fons de l’escenari s’hi pot veure una pila de capses de cartró. Els 2 personatges les mouen durant les escenes i les van col·locant i fent formes fins a acabar simulant blocs de pisos d’una ciutat. Un cop creada la població fictícia, parlen de la vida al barri: com són els seus veïns, la diversitat cultural que hi ha i mostren una casa on viuen els personatges.

La representació està molt ben aconseguida, les capses tenen forats que simulen finestres i hi ha un moment on, amb pocs objectes ho decoren tot com si sembles una habitació. El fet de veure només 2 personatges en escena fa que sentis l’obra d’una forma molt propera i íntima. Els actors hi ajuden amb un carisma tendre que enganxa.

Un cop acaba l’obra, els actors s’acosten al públic, majoritàriament infantil. Juguen a bufar i fer ampolles i pregunten als més petits com són els seus veïns durant una petita estona de diàleg. Senzillesa i proximitat en un espectacle molt complet.

L’organització d’elPetit s’ha mostrat molt satisfeta pels resultats obtinguts durant tot el festival, iniciat el passat 12 de novembre i acabat el diumenge 27. El balanç general de les jornades ja s’està preparant i es presentarà els pròxims dies.