Els alumnes de l’escola Samuntada encenen l’arbre de Nadal de l’hospital Parc Taulí

Alumnes de l’escola Samuntada han sigut els protagonistes de l’encesa de l’arbre de Nadal de l’hospital Parc Taulí de Sabadell. L’acte s’ha fet aquest dimarts al vespre i també ha comptat amb la participació de la directora general del centre sanitari, Anna Aran, així com de l’alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés.

Enguany el Taulí estrena arbre. Aquest cop no és un avet sinó una estructura metàl·lica, després que el 2019 es va instal·lar per primer cop un avet, aleshores patrocinat per Amazon, igual que n’hi havia d’altres patrocinats en altres punts de la ciutat. El que sí que es mantenen són les llums que il·luminen la façana.

 

Minuts abans d’encendre les llums de l’arbre, els alumnes del Samuntada -que està ubicada a tocar del Taulí- han dedicat una nadala a l’hospital i han cantat cançons nadalenques guarnits amb elements com barrets del Pare Noel i banyes de rens. Anna Aran ha agraït personalment la col·laboració de l’escola per acostar la celebració nadalenca a les persones que estan ingressades a l’hospital, i alumnes, famílies i professors li han donat les gràcies per la feina que fan, així com li han desitjat sort en la direcció a la qual va accedir a mitjans d’octubre.

La trobada ha acabat amb una xocolatada a la mateixa esplanada de l’hospital on està l’arbre, ja amb les llums enceses com es farà cada vespre.