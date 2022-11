El ‘petador’ que salvarà Sabadell del catastrofisme

Com serà Sabadell d’aquí a 100 anys? Ho podríem imaginar llegint El petador màgic (La Llar del Llibre), la darrera obra juvenil de l’escriptor, lingüista i docent sabadellenc David Vila i Ros, amb il·lustracions de Sílvia Morilla. La resposta no ens agradarà. La contaminació col·lapsa una ciutat totalment grisa, les relacions humanes són decadents, s’ha extingit la solidaritat entre veïns i el català, moribund, és a punt de desaparèixer. Però a les pàgines, i aquesta és la gràcia, també s’hi proposen solucions per evitar aquest escenari apocalíptic a la ciutat.

El petador màgic explica les aventures d’una colla de cinc amics sabadellencs – la Berta, el Joan, el Jofre, la Maria i la Najat– que viatgen al futur i han de trobar manera de retornar al present. Entremig, el que veuen els fa reflexionar i els conscienciarà per actuar en conseqüència.

“És un llibre de ciència-ficció. Presento un futur que no és com voldríem per denunciar aquelles coses que, si no arreglem, es carregaran el planeta”, explica Vila i Ros, que amb Morilla presentaran El petador màgic a La Llar del Llibre, aquest dimecres 30 de novembre, a les 19 h. “Té un punt d’aventures i un altre punt més reflexiu. La literatura té aquest doble vessant, que els lectors s’ho passin bé i que reflexionin”, afegeix l’escriptor.

No és el primer viatge en el temps que fa la colla d’amics. Fa tres anys, Vila i Ros va publicar Les sabates esblanades, també amb il·lustracions de Morilla, en què els mateixos protagonistes queden atrapats en el Sabadell de 1919 després de refugiar-se de la pluja al Vapor Buixeda Vell. En el passat, coneixen alguns dels llocs, fets i personatges més emblemàtics de la ciutat.

D’‘esblanar’ a ‘petador’

Si aleshores va utilitzar el sabadellenquisme esblanar (fer servir quelcom nou perquè s’adapti a l’ús), ara l’escriptor posa en el títol petador (fuet). Vila i Ros reconeix que la idea de reivindicar aquest mot no va ser seva, sinó d’una nena de primària durant una visita en una escola que treballava el primer llibre. De fet, van ser alumnes durant una visita escolar qui van motivar el sabadellenc a fer una segona part d’aventures de la colla, però viatjant al futur.

Vila i Ros, que combina la docència amb la literatura, és autor de narrativa, assaigs i poesia. A més, com a dinamitzador lingüístic, forma part del col·lectiu Lletraferits, amb el qual recorre el territori fent divulgació sobre el català. “Parlem de llengua des d’una forma rigorosa, però divertida. Una cosa no està renyida amb l’altra”.

A Vila i Ros li queden molts sabadellenquismes per allargar tant com vulgui les aventures de la colla d’amics: badabadoc, estrep, xurruques, xips…