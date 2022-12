[Per Arnau Bonada, economista i president de la Xarxa Onion]

La Setmana de l’Emprenedoria de Sabadell va resultar ser tot un èxit. El primer acte al qual vaig poder assistir fou el Cafè Aventura de dijous, que enguany complia el seu desè aniversari. Em va agradar molt el format de taula rodona moderat per en Marc Parayre, cap d’Economia d’aquest Diari, en què quatre emprenedors consolidats van explicar les seves tortuoses trajectòries. Menció especial per a la Silvia Gómez, de Sens Solutions, que va exposar com a Boston li havien valorat la start-up en 19 milions de dòlars, mentre que aquí les acceleradores parlaven de 700.000 euros.

Divendres va arribar l’hora de la Xarxa Onion. Al matí, vam organitzar una dinàmica en què diversos associats van poder aportar el seu coneixement als assistents: tecnologia, màrqueting olfactiu, tècniques comercials, disseny corporatiu, sostenibilitat, estratègia de negoci, etc. Després de les xerrades, va començar la gresca, amb un networking amenitzat amb la música del gran DJ Daax. Va ser una experiència magnífica poder parlar distesament amb ell i descobrir que és un gran afeccionat al basquetbol i exjugador del Sant Nicolau. De fet, em va explicar com gran part del moviment trap català va néixer i créixer en un local just al costat del pavelló. Allà es van produir els primers hits de Lildami, 31FAM, Triquell, Santa Salut o Flashy Ice Cream. Qui m’havia de dir que el nostre carrer Jardí era l’Abbey Road sabadellenc…

Vaig haver de contenir-me amb el barril de l’Olut, ja que a la tarda m’esperava encara una darrera etapa: el Taulí. A l’auditori, vam celebrar-hi el primer fòrum de finançament organitzat per un hospital públic a Espanya. Va ser un autèntic orgull que aquesta gran fita s’assolís a Sabadell i que, des de la Xarxa Onion, ajudéssim a impulsar-la. El Taulí és un dels principals actius estratègics i de captació de talent de la ciutat. Conèixer de primera mà les start-ups que sorgeixen del seu centre d’innovació va ser espectacular.

La ciutat necessita injeccions de moral com la d’aquesta setmana per poder desenvolupar tot el seu enorme potencial. Ens ho hem de creure i esmerçar-hi més recursos, tant en comunicació i projecció de l’esdeveniment com en més suport a les entitats que bonament ens hi sumem. Si amb ben pocs cabals som capaços de fer tant, imagineu-vos si hi invertíssim de debò.