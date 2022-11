El finançament privat, bàsic per a la consolidació de les ‘spin-off’ del Taulí

L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) ha organitzat aquest divendres un fòrum, en el marc de la Setmana de l’Emprenedoria, per presentar els diferents models i possibilitats de finançament i crowdfunding per a start-ups. Diferents experts del sector han explicat els mecanismes d’inversió actuals que hi ha al mercat: el principal i més rellevant és el finançament privat, que és un element bàsic per a la consolidació de les spin-off del Taulí en el mercat.

Durant l’acte, professionals del Parc Taulí també han donat a conèixer els aspectes claus d’innovació de l’I3PT per a la millora de la industrialització i competitivitat del territori. En la segona part de la jornada, directius de les quatre spin-offs de l’hospital –Better Care, Tailor Surgery, Anais Medical i Heecap– han fet una presentació per donar a conèixer les seves respectives empreses i explorar diferents instruments i vies, perquè inversors i emprenedors puguin invertir-hi.

Com buscar finançament

D’entrada, cinc experts en el sector han debatut sobre quines possibilitats de finançament i crowfunding tenen les start-ups. Ells han sigut la cap de Suport Empresarial de Promoció Econòmica, Iolanda Repullo; el president de la Xarxa Onion, Arnau Bonada; l’Innovation Project Manager de l’3PT, Ismael Ávila; el fundador i conseller delegat de Genesis Biomed Josep Lluís Falcó; i la Senior Project Manager de CIMTI, Gemma Hernández. La moderadora de la taula rodona ha sigut la directora de gestió de l’I3PT, Glòria Palomar.

El primer tema que s’ha posat sobre la taula és com apropar les spin-off del Taulí als inversors privats. Josep Lluís Falcó s’ha mostrat convençut de com fer-ho: “Els projectes nascuts al Taulí han d’aprofitar el valor afegit que dona tenir el suport d’un hospital. Qualsevol tecnologia que surti d’un hospital té una aplicabilitat directa, ja que qui crea aquesta tecnologia ha vist anteriorment que és necessària”. Arnau Bonada també ha intentat respondre a la qüestió: “Hi ha la sensació que la ciutat no coneix les start-ups del Taulí. Jo proposaria que s’apropessin els projectes mèdics a la ciutadania i s’obrís un crowfunding. Segur que hi hauria gent a Sabadell, encara que no siguin inversors privats professionals, que invertiria”, ha argumentat.



En la mateixa línia, Iolanda Repullo ha fet referència a un projecte ja en marxa que pot ajudar a apropar inversors privats al Taulí: el projecte de competitivitat territorial (PECT). Es tracta d’una iniciativa que lideren els agents del territori i les entitats públiques locals per promoure actuacions que tinguin un fort component d’innovació.

Per la seva banda, Glòria Palomar ha afirmat que les empreses necessiten saber el perquè necessiten el finançament i amb quines empreses hauran de competir per un nínxol de mercat. Ella considera que aquests dos aspectes són bàsics per aquelles start-ups que just comencen la seva activitat. En aquest sentit, Ismael Ávila ha comentat que encara que les spin-off sàpiguen per què necessiten el finançament sovint tenen problemes per trobar inversors que apostin pel projecte. “Molts cops ens demanen que l’empresa estigui constituïda, però no podem constituir-la si no tenim inversió al darrere”, ha lamentat.

Presentació de quatre ‘spin-off’

Un cop acabada la taula rodona, ha tingut lloc les presentacions de quatre start-ups: Better Care, Tailor Surgery, Anais Medical i Heecap. Fins a cinc experts les han avaluat: l’Investment Director de Ship2B, Jordi Ferrer; la consultora de Genesis Biomed, Berta Tenas; el director d’inversions de Clave Capital, Giacomo de Simone; la membre de la junta de la Xarxa Onion, Náyade Navarro; i el partner de Nara Health, Joan Mercadal.

En primer lloc, ha estat el torn d’Anais Medical. El seu fundador i CMO, José A. Ibeas, s’ha encarregat de presentar l’empresa, que desenvolupa models i simuladors que permeten entrenar en procediments invasius i millorar les habilitats dels experts clínics en àrees com la cirurgia, radiologia, amb l’obejctiu d’apropar la simulació mèdica a la realitat.

En segon lloc, hi ha hagut la presentació de Heecap, a càrrec de la seva fundadora i CTO, Sofía Ferreira. Heecap és una empresa que desenvolupa una tela flexible i intel·ligent que proporciona electroestimulació en sincronització amb la respiració del pacient.

En tercer lloc, el cofundador de BetterCare, Bernat Sales, ha explicat les particularitats de la spin-off. BetterCare és una companyia pionera en la captura, gestió i processament de dades clíniques a través del seu software BC Link, que permet connectar, integrar i analitzar les dades dels pacients monitoritzats.

I, en quart lloc, ha estat el torn de Tailor Surgery, representada pel seu cofundador i conseller delegat, Javier Peso. Tailor Surgery crea un quiròfan digital, simulant en 3D cadascun dels passos de la tècnica quirúrgica.