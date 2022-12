Antics alumnes del Nostra Llar retrocedeixen 50 anys en una novel·la

“El llibre va néixer d’un sopar d’antics alumnes”. L’escriptor Josep Gòrriz va estudiar a l’antiga Escola Nostra Llar, al carrer de Doctor Puig, i després d’acabar el batxillerat elemental, als 14 anys, va perdre el contacte amb la majoria de companys de pupitre. La seva va ser la primera promoció que va fer batxillerat en aquesta escola. “Al cap d’uns 20 anys em vaig assabentar que anualment es feien uns sopars d’antics alumnes, i bé, en el decurs d’una d’aquestes trobades em van dir ‘i perquè no ens immortalitzes amb una novel·la'”. Aquest va ser l’embrió de Disset Robinsons, que publica JOLLIBRE (el segell juvenil d’Editorial Santillana), juntament amb la inspiració de la sèrie Black Mirror, que l’autor titlla d'”increïble”.

17 protagonistes

Segons l’autor, la primera dificultat, i la més complicada de gestionar, va ser aglutinar 17 protagonistes en una mateixa història. “Com els hi faig el tractament que mereixen? No podia agafar-ne 4 o 5 i deixar els altres de costat”, diu Gòrriz, que “volia fer un llibre competitiu i no una cosa d’estar per casa”. Amb un treballa minuciós, l’autor ha aconseguit diferenciar cadascun dels protagonistes perquè el lector sigui capaç d’identificar-los sempre “per la manera de parlar, les qualitats individuals o la forma de relacionar-se”. De fet, els personatges són fidels a com eren els aleshores estudiants. “Diuen el que deien i tenen les característiques que tenien”, diu l’autor.

Però… i qui és el dolent? “A mi tots els meus excompanys em cauen bé, no podia atorgar-li a ningú el paper d’antagonista”. Amb una senzilla fórmula, el sabadellenc va resoldre aquesta pedra en el camí: el medi i l’entorn són els dolents de la història. “Els protagonistes es trobaran amb un paisatge que farà que hagin d’unir les seves qualitats individuals per sobreviure”.

“La pandèmia em va donar el temps”

La pandèmia ho va aturar tot. “Jo anava a les escoles a fer xerrades amb estudiants i tot va quedar anul·lat”. Gòrriz, que just acabava una novel·la i es disposava a descansar, va veure en el confinament un temps valuós per a iniciar aquesta novel·la que tenia pendent. “Aquest llibre va ser escrit al pitjor moment de la pandèmia, la vaig començar el març de 2020. Vaig disposar d’un temps amb el qual no comptava, i vaig pensar que ara era el moment”. A més, segons detalla el sabadellenc, el confinament va coincidir amb uns dies d’intensa activitat al grup de WhatsApp dels antics alumnes del Nostra Llar, que anaven preguntant cada dia com avançava el llibre. “Cada dia feia entre 40 o 50 pàgines, aprofitava per preguntar coses, que després utilitzava per a la novel·la, com les aficions personals”.