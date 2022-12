Tornen ‘Els Pastorets’ de la Joventut de la Faràndula amb moltes novetats

Per a molts sabadellencs no és un Nadal complet si veuen Els Pastorets, de Josep Maria Folch i Torres, representats per la Joventut de la Faràndula de Sabadell. En el marc del 75è aniversari, l’entitat presenta el seu clàssic per excel·lència, del 17 de desembre al 15 de gener, sota la direcció general i artística de Joan Monistrol i l’ajudantia d’Àngels Navas.

L’espectacle presenta novetats en l’àmbit musical, amb la incorporació de música en directe en algunes escenes concretes. La remasterització de la Banda Sonora per adaptar aquesta novetat al muntatge s’ha encarregat al seu autor, el músic i productor sabadellenc, Abel Garriga, que actualment treballa a Broadway.

Una altra novetat d’aquesta temporada és la revisió de la dramatúrgia amb la voluntat d’integrar una perspectiva de gènere al muntatge, sense deixar de ser fidels a la història original. També s’han revisat algunes escenes fent el vocabulari més amè i afegint o retallant algunes parts del text original, partint de la revisió dramatúrgica de 1999.

Tanmateix, el muntatge de gran format mantindrà la seva essència, i comptarà amb més de 200 persones participant tant de forma directa com indirecta, aconseguint el que es consideren per molts Els Pastorets més espectaculars de Catalunya.

Aquest any, s’estrenarà una nova parella de vailets, en Bernat Vidal (Lluquet) i l’Ignasi Laencina (Rovelló), que encarnen per primer cop el paper. L’altre parella de rabadans estarà interpretada per Gorka Plans i Pol Berch en els papers de Lluquet i Rovelló.

Pel que fa a l’infern, Ferran Vidal interpretarà a Satanàs, fent parella amb Pol Berch com a Llucifer, que alternarà funcions de Rovelló amb l’altre repartiment. L’altra parella infernal estarà formada per Alba Grau, al paper de Llucifer, i per Miquel Rosselló com a Satanàs. Rosselló, després de 25 anys sent el rei de l’Infern, interpretarà per darrera vegada el personatge el 15 de gener.

Per altra banda, en el paper de Jeremies, el personatge amb els tocs més humorístics del muntatge li donarà vida Oriol Berch, alternant-se amb Pol Moix, que aquest any s’estrena en el personatge. Una altra novetat en el repartiment d’enguany, serà la del Sant Miquel, que serà interpretat per Júlia Company i Laura Mañosa respectivament. També hi haurà Alba Peig i Núria Frutos al paper de Verge Maria, a Carla Corral i Queralt Balaguer al paper de Isabeló, i a Lídia Inglada i Mar Aymerich al paper de Marta.

Després que l’any passat s’haguessin de representar amb un repartiment reduït i fent autèntics malabars per aixecar el teló, Els Pastorets es representaran els dies 17, 18, 26 de desembre i 1, 8, 14 i 15 de gener, a les 18 hores. El dia 24, la funció serà a les 17h.

Els Pastorets versió infantil

La versió infantil, protagonitzada per alumnes de formació de la pròpia entitat, i amb la direcció de Pau Pla, Ignasi Laencina i Bernat Vidal, s’estrenarà a LaSala, els dies 21 i 22 gener de 2023, a les 18h.

La Marató de TV3 La Joventut de la Faràndula també participarà en la 31a edició de la Marató de TV3 dedicada a les malalties cardiovasculars, fent el donatiu de tota la recaptació que es faci a la botiga durant la funció d’Els Pastorets del dia 18 de desembre. D’altra banda, també hi haurà una urna solidària per tal que qualsevol persona interessada pugui fer el seu donatiu. La Joventut de la Faràndula dedicarà aquest any les representacions al soci i responsable de premsa de l’entitat, David Bisbal Castellsagué, que recentment ha deixat a la família farandulera.