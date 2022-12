Un aeroport de rècord

L’Aeroport de Sabadell s’ha enlairat com mai. En el període de gener a novembre d’enguany, en onze mesos, s’ha batut el rècord històric de visitants, amb un total de 5.570, i se superen així els 5.186 del passat 2021, segons dades d’Aena. Els registres serveixen per confirmar que Sabadell s’ha situat com un pol d’atracció per a l’aviació corporativa, amb una mitjana mensual de més de 550 passatgers en els vols executius.

L’aeroport aprofita així la seva pròpia embranzida, marcada per una bona oferta educativa i de lleure, i agafa força arran de la implantació de la normativa de principis d’any per part d’Aena de prohibir als avions monomotors turbohèlix, un tipus de jet privat amb capacitat per transportar fins a nou passatgers, operar a l’Aeroport del Prat. Totes aquestes operacions s’han desplaçat cap a Sabadell.

Tot i aquesta bona dinàmica, fa mesos que no tenim notícies del Hub Aeronàutic que van anunciar quatre institucions –Ajuntament, Aena, UPC i Consorci de la Zona Franca– l’estiu de l’any 2021. Esperem que ben aviat ens puguem fer ressò de l’arribada de noves inversions i projectes per al nostre aeroport.