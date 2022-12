Les activitats per La Marató a Castellar del Vallès

Tot a punt per viure una nova jornada de La Marató de TV3. Enguany, la cita se celebra aquest diumenge 18 de desembre i posa la salut cardiovascular en el centre. Com cada any, els diferents municipis catalans organitzen activitats per contribuir a la causa. Un d’ells és Castellar del Vallès.

Castellar per les Llibertats

ACTIVITAT MUSICAL

Data: 17/12/2022 Hora: 19:30 Lloc: Espai cultural l’Alcavot de Castellar del Vallès

L’entitat informa: Actuació musical Llongue & Ricard LT.

FEDAC Castellar

FER ACTIVITAT DE ZUMBA PER ACTIVAR EL COR

Data: 16/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Gimnàs de l’escola

L’entitat informa: Els nens i nenes de l’escola aniran passant per grups a fer una activitat de ball que hauran preparat els companys grans de l’ESO per fer activar el cor.

Kids&Us Castellar del Vallès

JORNADA SOLIDÀRIA

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça

L’entitat informa: Kids&Us Sant Cugat organitza una jornada familiar solidària amb diverses activitats on col·laboraran altres comerços i entitats del poble. L’entrada a l’esdeveniment i la venda de números pel sorteig d’una panera aniran destinats a La Marató. Tothom hi serà benvingut, com més gent millor!

Racó Esports

AMERICANA DE PÀDEL

Data: 17/12/2022 Hora: 09:30 Lloc: Raco Esports

L’entitat informa: Torneig de pàdel on es posarà un pot per a què la gent participi amb la solidaritat.

A més, el passat 27 de novembre, el Club Excursionista Independent de Catalunya va organitzar una caminada sostenible i sostenible solidària destinada a totes les persones capaces de caminar 16 o 20 quilòmetres amb un temps total de 6 hores. Fins ara, s’han recaptat 200 euros.