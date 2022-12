Proppos preveu tancar una ronda d’inversió de 2 milions d’euros

El 2023 està marcat en vermell per Proppos com l’any del seu creixement exponencial. La start-up, creada pel sabadellenc Nil Salomó, juntament amb el barceloní Pau Vaquero, preveu incrementar el nombre de clients i expandir-se a més països. Actualment, les caixes intel·ligents de l’empresa emergent estan presents en 100 establiments (més del doble més que fa un any) repartits en quatre països: Espanya, Holanda, Itàlia i Xile.

A més, Proppos ja té contractes aparaulats amb establiments de Bèlgica, el Regne Unit i els Estats Units. Per accelerar el procés d’expansió, que va més enllà, fins i tot, dels països esmentats, la start-up pretén tancar una ronda de finançament d’uns 2 milions d’euros aquest 2023. A banda, l’empresa ha aconseguit una subvenció estatal, de Red.es, d’uns 450.000 euros. Amb la partida, Proppos millorarà el seu producte i incrementarà les seves funcionalitats. La companyia desenvolupa caixes que, amb una càmera, intel·ligència artificial i un programari, identifiquen el menjar d’una safata i fan el compte de forma automàtica. El giny permet evitar les cues i agilitzar el pagament en restaurants self-service.

2022, any de consolidació

El sabadellenc Nil Salomó explica que esperava un creixement més gran de Proppos aquest 2022, però la incertesa econòmica postpandèmica no ha ajudat a assolir-ho. Així i tot, el sabadellenc assegura que ha estat un “any de consolidació” per a la start-up. “El sector on operem nosaltres ha notat l’increment del preu de les matèries primeres i ha sigut difícil augmentar-hi la nostra presència. Per sort, hem explorat nous sectors, com el dels hospitals i el de les benzineres, en què la nostra solució s’està fent un lloc”, indica.

En els hospitals, Proppos utilitza el seu programari per fer un control de qualitat del menjar que se serveix als pacients. Un dels centres sanitaris on l’empresa emergent té presència és l’Hospital Josep Trueta, de Girona. “En aquest sector ens trobem en fase inicial, però estem veient un gran interès en el nostre producte per part de molts hospitals”, assenyala Salomó.

Pel que fa a les benzineres, la start-up ofereix les seves caixes amb intel·ligència artificial en aquelles que compten amb servei de cafeteria. Per exemple, la companyia ha arribat a un acord de col·laboració amb Galp, una de les principals empreses petrolieres d’Europa.