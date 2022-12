El Sabadell juga a Pamplona amb urgències i Gabri no té sensació d’ultimàtum

L’últim partit del 2022 a la Ciutat Esportiva de Tajonar d’aquest diumenge (12 h) davant el filial d’Osasuna es presenta sota el denominador comú de les urgències arlequinades. Els contratemps s’acumulen: a la coneguda baixa d’Alberto Fernández s’hi han sumat, a les últimes hores, Sergi Puig i Pelayo Suárez. El tècnic Gabri Garcia entèn que pugui ser qüestionat per la delicada situació, però no creu que el partit sigui un ultimàtum per a ell.

El porter va patir un fort cop al cap, picant a terra, en un entrenament. L’ensurt va ser considerable. Ara ja es troba bé a casa després de ser hospitalitzat seguint el protocol. Víctor Vidal mantindrà la titularitat i a la suplència hi serà el porter del filial, Víctor López. El central Pelayo cau de la llista per un edema ossi al genoll dret. “Ja va jugar amb dolor a Múrcia i ara volia forçar, però no podem arriscar més”, va explicar Gabri Garcia. També Pau Víctor arrossega molèsties, però tot indica que estarà disponible.

Gabri és conscient de la delicada situació que fins i tot podria conduir a plantejar-se un relleu a la banqueta. “Amb un ‘5 de 21’ és lògic que l’entrenador sigui qüestionat. Jo no tinc la sensació que el partit sigui un ultimàtum per a mi. De fet, el club no m’ha parlat de res i espero comptar amb la seva confiança. També es preveuen possibles canvis al club i es podrien prendre decisions. Jo només puc dir que em sento capacitat i noto l’equip al meu costat”.

Màxima concentració defensiva

Gabri s’agafa a la igualtat del grup per llançar un missatge d’optimisme: “només hem estat tres jornades de 16 en zona de descens i ara en volem sortir per gaudir amb més tranquil·litat de les Festes”. Té també molt clar el rival que es trobaran: “l’Osasuna Promesas és un filial atípic, amb un joc directe que ens exigirà una màxima concentració defensiva. Si igualem la seva intensitat, tindrem possibilitats de guanyar”.

Podria considerar-se l’equip revelació. Procedent de la Segona RFEF, Osasuna Promesas s’ha consolidat a la zona de play-off (4t classificat) gràcies a un bloc molt sòlid capitanejat pel tècnic Santi Castillejo en la seva quarta temporada. A Tajonar ha guanyat cinc partits i ha perdut dues vegades: davant l’Eldense (0-2) i el Barcelona At. (0-1). Afegeix un empat contra l’At. Balears (0-0) en la jornada inaugural. Una curiositat la trobem en l’aspecte realitzador: fins a 11 jugadors diferents han marcat els 21 gols del filial navarrès, sent Iván Martínez el pitxitxi amb 4 dianes.

El col·legiat serà Antonio Monter Solans (Comitè Aragonès), qui aquesta mateixa temporada va dirigir el Castellón-Sabadell (3-1) i en l’anterior el Costa Brava-Sabadell (1-1) i Sabadell-At. Balears (1-0). L’últim antecedent a Tajonar va significar l’únic a victòria arlequinada (1-2) amb dos gols de Mejías (08/09) que van salvar el cap al tècnic Ramón Moya.