Obres en espera

L’entrada en concurs de creditors de l’empresa constructora encarregada de la remodelació del carrer del Caucas ha tingut efectes adversos en una altra obra pública de la ciutat, el parc del Nord. No hi ha cap moviment a l’obra civil des de la tardor passada i, com és d’esperar, hi haurà un retard en la inauguració, prevista per al primer trimestre del 2023.

La situació econòmica que travessem, amb la pujada dels preus dels materials, està posant moltes empreses al límit. Aquesta realitat provoca danys col·laterals a la ciutadania sabadellenca i al mateix Ajuntament, que ha de fer mans i mànigues per reprendre l’obra tan aviat com sigui possible. Hi ha la pressió del veïnat, que està impacient, i electoral, perquè s’ha d’arribar a temps per inaugurar l’obra abans de l’abril.

Ens consta que s’estan fent tots els possibles i som conscients que no és gens fàcil, però alhora ens és inevitable posar-nos al costat dels veïns i demanar que s’activin tots els mecanismes administratius ràpidament. A banda, davant el risc que suposa aturar obres, creiem que des de Barcelona i Madrid s’haurien de legislar i emprendre accions perquè els ajuntaments puguin defensar els seus compromisos dins el termini i en la forma escaient.