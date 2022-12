Una persona mor en un incendi a una residència de Matadepera

Durant la matinada del diumenge s’ha produït un incendi en una residència de Matadepera. El foc s’ha originat dins d’una de les habitacions del centre, a la segona planta de l’edifici. Fins al lloc s’hi han desplaçat 14 dotacions dels Bombers de la Generalitat, 8 ambulàncies del SEM, l’helicòpter medicalitzat, patrulles locals i també dels Mossos d’Esquadra en activar-se la prealerta del Pla Procicat.

Un cop apagat el foc, que ha cremat una de les habitacions, els bombers hi han trobat el cos sense vida d’una dona. Els residents han estat evacuats i s’ha muntat una àrea sanitària per atendre als usuaris de la residència. El SEM ha atès un total de 14 persones, de les quals 10 residents per inhalació de fum: 8 lleus i 2 menys greus que han estat traslladats, un al Consorci de Terrassa i l’altre a la Mútua de Terrassa. També han atès una treballadora de la residència i un policia local per inhalació de fum i un bomber per una contusió lleu.

Les causes de l’incendi encara s’estan investigant.