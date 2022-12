Canvis de CAP: on em toca anar a partir d’ara?

L’obertura del CAP Can Llong aquesta mateixa setmana ha comportat fer alguns canvis en l’àrea geogràfica dels centres d’atenció primària de Sabadell, la qual cosa comporta que hi ha veïns canviaran de centre de referència. El ple municipal del passat dimarts va donar llum verda a la reorganització territorial proposada pel Departament de Salut i els veïns afectats seran informats pròximament.

Els principals canvis es troben a la zona nord de la ciutat. La principal novetat és que des del passat dimecres, 14 de desembre, 3.400 veïns que fins ara estaven assignats al CAP Can Rull ara han passat a dependre del de Can Llong. Així s’ha decidit fer en la primera fase d’obertura de l’equipament, i es preveu ampliar l’assignació de població al nou CAP en els pròxims mesos. La forma en què Salut ha establert l’assignació del centre d’atenció primària a Can Llong ha generat crítiques durant tota la setmana perquè ni Govern de Sabadell ni l’entitat SOS Pediatria hi estan d’acord. Des de l’executiu liderat per Marta Farrés s’ha criticat que el nou CAP neix petit i mancat de personal, sense resoldre les necessitats del barri. “El que ha fet la Generalitat amb el CAP Can Llong és una presa de pèl”, va afirmar dimarts passat l’alcaldessa.

Des de SOS Pediatria Sabadell, que defensa que cada CAP tingui la seva atenció pediàtrica, denuncien el fet que el nou equipament de Can Llong neix sense aquest servei, i els infants s’atendran al CAP Concòrdia, on s’atenen els infants assignats a aquest mateix centre i als de la Creu Alta -que inclou Can Puiggener- i Can Rull. El CAP Ca n’Oriac, per la seva part, també atén la pediatria del Nord.

El portaveu de la plataforma, David Bergadà, denuncia que malgrat la despesa que ha suposat fer un nou equipament a Can Llong, “la situació per les famílies és la mateixa”, perquè mentre els pares i mares hauran d’anar a aquest CAP, als fills els tocarà portar-los al de la Concòrdia. “Amb la despesa de temps que comporta”, afegeix. El CAP Can Llong es troba a la ronda d’Europa, 522, tocant a la plaça de Còrdova, mentre que el de la Concòrdia està a uns 15 minuts i 1,3 km caminant. I Bergadà subratlla que Can Llong és el segon barri amb un major percentatge de població pediàtrica (0-14 anys) de Sabadell: un 18,97%.

Qui més canvia de CAP?

Les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) determinen quin és el CAP de referència d’un grup de població determinat agrupat en un barri o districte. L’actualització que s’ha fet ara comporta que els veïns dels carrers de Praga, Zuric i els que entre aquests hi ha en perpendicular, entre la ronda Oest, el parc del Torrent de la Romeua, el carrer de Budapest i la via del tren, passaran d’estar assignats al CAP Nord al de Can Rull. Per la seva part, el veïnatge que hi ha just sota de l’anterior, entre la via del tren, i la part sud del parc de les Aigües, entre la ronda d’Europa i el carrer de Budapest, també passa a dependre totalment del CAP Can Rull. Fins ara aquesta àrea estava dividida entre Concòrdia i Can Rull.

Finalment, les persones residents entre l’estadi de la Nova Creu Alta i la Via Aurèlia, amb el carrer de l’Apúlia i l’avinguda de Lluís Companys, ara estan assignades al CAP Concòrdia, ja que formen part d’aquest barri.