La carta als Reis de professionals d’infermeria del Taulí: més personal i acabar amb la saturació d’Urgències

Professionals d’infermeria de l’hospital Parc Taulí han fet una particular carta als Reis d’Orient per reclamar canvis a la direcció i “poder cuidar amb qualitat”. Fa mesos que des d’aquest sector es reclamen millores tant de condicions laborals com d’atenció als pacients. La carta s’ha penjat en diferents formats en algunes plantes de l’hospital.

Les reclamacions són reduir les ràtios d’atenció i que cada professional atengui menys pacients per poder donar una millor qualitat assistencial. Per això, també demanen “tenir prou personal per fer la nostra feina de manera eficaç” i no tenir canvis continus d’ubicació que “produeixen precarietat laboral”.

En aquesta línia, també reclamen que no es tanquin llits per falta de personal i, igual que demanen més treballadors, desitgen tenir el nombre de pacients adequat per poder “mantenir una atenció de qualitat”. Una altra demanda històrica és la de deixar de tenir les Urgències saturades. Finalment, als Reis d’Orient els demanen “tornar a gaudir de la nostra professió”.