Les primeres obres a la Gran Via de Sabadell, el 2 de gener

Les obres per remodelar la Gran Via de Sabadell començaran amb l’entrada d’any. Segons les darreres previsions de l’Ajuntament de Sabadell, el 2 de gener s’iniciaran els treballs per eliminar el pas soterrat i crear un nou pas de vianants entre els carrers de Sant Pau i Buxeda, i del Sol amb Sardà, al Centre i l’Eixample. Aquesta i la resta d’obres de l’Oficina Gran Via-Ripoll, encarregada de la transformació urbana, han hagut de modificar de nou el calendari de les obres per les festes de Nadal.

La transformació de la Gran Via és un dels projectes urbanístics més importants de la ciutat, amb una inversió total de 3,9 milions d’euros. El procés administratiu per engegar les obres s’ha allargat durant tres anys. “Ens hem trobat amb un context post-Covid, una pujada de preus importants a la construcció… i malgrat tot, les coses acaben passant”, assegura el portaveu de Junts per Sabadell i responsable polític de les obres, Lluís Matas.

Ara toca passar dels renders i els plànols a la realitat. Fem un repàs a les obres, al pressupost i al calendari previst de cadascuna de les actuacions.

Eix Centre-Eixample

Inici d’obres previst: 2 de gener

La primera de les obres afecta les cruïlles entre els carrers de Sant Pau i Buxeda, i del Sol amb Sardà. La intenció és difuminar la barrera que suposa la Gran Via entre els barris del Centre i de l’Eixample: s’eliminaran els passos soterrats i es faran uns passos de zebra més amples, sense modificar les voreres. Pel que fa als vehicles, es reduirà la velocitat màxima permesa. La durada aproximada de les obres serà de tres mesos.

Carrers Illa i Estació

Inici d’obres previst: 9 de gener

Els carrers de l’Illa i de l’Estació, a tocar de la parada d’autobusos, guanyaran espai per als vianants. Es crearà una zona de passeig i d’estada amb més arbres i jardineres, on avui hi ha l’aparcament de zona blava de Sabadell Centre. L’eliminació de les places d’aparcament s’haurà de revertir amb el futur pàrquing del passeig de la plaça Major. Les obres tindran un cost de 336.886 euros i duraran quatre mesos, segons les previsions.

L’entorn de l’Artèxtil

Inici d’obres previst: 9 de gener

Publicitat

L’entorn de l’Artèxtil es reurbanitzarà. El pati del complex fabril, on està previst construir-hi l’escola d’Infermeria de la UAB, s’obrirà a la Gran Via. S’eliminarà el mur existent entre l’edifici i el carrer d’Arimon, se suprimirà el pas de vianants soterrat mantenint-ne un en superfície i s’eixamplarà la vorera. Aquesta és una de les actuacions amb un cost més elevat (425.524 euros). Si tot es compleix, l’obra estarà enllestida a mitjans de juny.

Avinguda-Rambla

Inici d’obres previst: 9 de gener

Hi haurà canvis importants a la cruïlla de la Gran Via amb la Rambla i l’avinguda de Barberà. S’hi posaran arbres i jardineres i bancs perquè els ciutadans puguin parar-hi a descansar. Les illes per a vianants es faran més grans, tot i que es mantindran els vials per als cotxes com estan en l’actualitat. Les obres haurien de dur uns tres mesos.

Alcalde Ribé

Inici d’obres previst: 9 de gener

Ca n’Oriac és la protagonista de la següent transformació de la Gran Via, que en aquest punt porta el nom d’Alcalde Ribé. La plaça d’Espanya i l’avinguda de Matadepera es connectaran amb un nou espai per a vianants amb més arbrat i un nou carril bici. Els treballs tindran un cost de 731.600 euros i, en ser més complexes, s’allargaran ben bé vuit mesos.

Canvis al Taulí

Inici d’obres previst: 9 de gener

Es crearà un nou pas de vianants, i s’eliminarà el pas soterrat existent. Es reubicaran també les parades d’autobús i les zones de càrrega i descàrrega per millorar la mobilitat.