Fets, no paraules

22,6 graus de temperatura màxima el dia de Nadal. És la dada en un dia de Nadal des que hi ha registres a Sabadell. I aquest desembre està fent el camí per esdevenir el més càlid de la història, segons les dades del servei meteorològic de Catalunya (Meteocat). L’augment de les temperatures, sumat a la falta de pluges, ens indica que estem davant d’un hivern anòmal. No oblidem que, en ple mes de desembre, estem passant per una sequera i que l’Ajuntament ha aplicat mesures en aquesta línia.

Tenim motius per estar preocupats per l’estat del nostre planeta. Hem de consensuar una estratègia global per fer front al canvi climàtic, però sobretot aplicar-ho en el món local. Més enllà de les bones paraules i de les campanyes de conscienciació, cal emprendre accions decidides i concretes a tots els nivells, tant en l’estatal, com a les comunitats autònomes i en els ajuntaments. El canvi climàtic no té fronteres i més enllà de les paraules, hem de passar als fets. Les decisions que prenguem avui són fonamentals per garantir el demà.