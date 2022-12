La Junta de Govern Local ha adjudicat, per segona vegada, les obres del Portal Sud de Sabadell, el nou accés viari entre la ciutat i l’autopista C-58. Els treballs permetran substituir una entrada i sortida de Sabadell, la que permet entrar a la Gran Via, que avui és indigna de la ciutat que volem. A molts sabadellencs ens fa autèntica vergonya passar per allà en cotxe i que ho hagin de veure també els ciutadans de fora que ens visiten.

Esperem que ara sí, després de molts anys, puguin començar les obres. L’Ajuntament s’ha marcat el primer trimestre del 2023 per a fer-ho possible. Des d’aquí volem reconèixer la feina dels equips de Govern que han treballat intensament per aconseguir un nou accés per a la ciutat, anar a picar portes per aconseguir subvencions (com el cofinançament de la Diputació de Barcelona). En concret, de l’equip de Govern actual cal reconèixer la feina de Mar Molina, regidora d’Urbanisme, i els seus tècnics, que han batallat l’obra, han tancat les cessions de terreny que s’havien d’acordar amb Aena, i que han fet mans i mànigues per tirar-ho endavant malgrat la inflació.

Quan hi ha bones notícies, s’han de celebrar i és just reconèixer-les.