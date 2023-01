De fàbrica a residència per a gent gran: 150 places

De fàbrica tèxtil a residència d’avis. La seu de l’antiga empresa de teixits Jaime Moix es convertirà pròximament en un equipament residencial adreçat a persones grans, situat en un emplaçament destacat perquè té molta visibilitat com és la cantonada entre la carretera de Terrassa i el carrer de Sant Baldomer, al barri d’Hostafrancs. Les negociacions pel traspàs de l’immoble i la definició del seu futur s’han allargat diversos anys. Actualment, s’està enderrocant l’edifici que hi havia i formava les oficines de l’empresa.

Ara, la companyia que lidera la construcció de la residència és una societat d’inversió en el sector de la salut a Espanya, Healthcare Activos, amb seu a Barcelona i Madrid i que opera amb diferents empreses europees que són les que, un cop feta la construcció, gestionen l’equipament. En aquest cas, serà la francesa Vivalto Vie, que ja té altres residències a Espanya. La nova seu de Sabadell tindrà capacitat per a 150 persones, distribuïdes en 128 habitacions, la majoria individuals, segons informa Healthcare Activos. Les habitacions constaran de cinc espais diferents, amb sala d’estar i menjador independent. Es preveu que la nova residència doni feina a 83 persones.

Edifici de tres plantes

L’edifici tindrà tres plantes i pàrquing subterrani, amb un total de 6.507 metres quadrats sobre terra i 2.335 soterrats. L’aparcament disposarà d’una capacitat de 38 vehicles. D’aquesta manera, l’alçada serà similar a l’immoble anterior.

Avís de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Sabadell va advertir a mitjans del passat mes de desembre l’empresa que està fent l’enderroc perquè retirés l’amiant que hi havia correctament. Al consistori el va avisar una veïna a través de Twitter, la sabadellenca Anaís Falcó, sorpresa per com veia que les màquines estaven retirant aquest material de la nau.

Fonts municipals van assegurar al D.S. que es va comprovar que la retirada no s’estava fent bé i es va informar d’aquesta observació i de com s’ha de fer la retirada adequadament per via de correu electrònic als responsables de l’enderroc. El consistori també va confirmar que l’obra té llicència en vigor i que l’atorgament d’aquesta va acompanyat del detall específic de com s’ha de fer el tractament d’aquests residus, sobretot per una qüestió de seguretat i protecció dels treballadors.

A part de la sabadellenca, Healthcare compta amb vuit residències més a Catalunya i una altra en construcció.