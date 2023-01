L’Agència Tributària ha tornat més de 1.601 milions d’euros als contribuents catalans corresponents a la campanya de la renda del 2021, segons ha informat el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Es tracta del 93,4% de l’import sol·licitat.

Així mateix, la xifra representa un descens del 6,05% respecte de l’import retornat l’any passat. En concret, a Catalunya durant l’últim exercici fiscal es van presentar 3.893.751 declaracions, un 1,07% més que el 2020. D’aquestes, 2,1 milions incloïen una sol·licitud de devolució per un import total de 1.714 milions d’euros. Aquest dimecres l’Agència Tributària també ha publicat que la declaració de la renda del 2022 es farà entre l’11 d’abril i el 30 de juny.

Les declaracions per internet, més del 90%

Al conjunt de l’Estat l’Agència Tributària ha retornat més de 9.600 milions d’euros a 13,5 milions de contribuents. El 97,5% de les devolucions i el 94,9% dels imports sol·licitats ja han estat abonats. Fins a 6,6 milions de declaracions han sortit a ingressar, un 10,5% més que en la campanya del 2020.

Hisenda ha destacat que l’aposta per l’assistència personalitzada, tant per via telefònica com en oficines, ha facilitat la presentació d’1,7 milions de declaracions, 250.000 més que fa dos anys. Ara bé, les declaracions presentades per internet han continuat sent majoria, més del 90% del total.