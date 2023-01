Optimisme per començar l’any

Iniciem el 2023 sabent que l’any passat 299 sabadellencs van deixar d’estar a l’atur. Una bona notícia, tot i que no oblidem que hi ha més d’11.000 sabadellencs que encara estan en aquesta situació i fa massa temps (des del 2008) que la ciutat no baixa dels 10.000 aturats. La necessitat de canviar certes coses és evident, com accelerar la digitalització de les empreses, impulsar la indústria 4.0 i iniciatives com la formació professional dual que dotin els nostres veïns de la possibilitat de tenir una feina estable i de qualitat a prop de casa.

I, alhora, que això permeti que les empreses trobin el personal qualificat que necessiten. Desitgem que l’any que acabem d’encetar sigui profitós en aquest sentit. Ara que són dies de comprar regals, reivindiquem l’esforç que les famílies estan fent aquests dies perquè els Reis d’Orient puguin complir els desitjos dels més petits, la qual cosa contribueix a l’economia, i celebrem les paraules dels comerciants, que apunten que la campanya nadalenca està sent un èxit.

Els pròxims dies anirem veient l’anàlisi que es fa de les diferents activitats, i una que ja ha quedat palesa és la diferència que hi ha hagut de protagonisme d’activitats municipals al Centre respecte als altres barris, com Ca n’Oriac, que reclama descentralitzar algunes propostes per atraure més visitants.