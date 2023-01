L’obertura de noves discoteques a Sabadell, a punt

Les discoteques podran tornar a obrir a Sabadell de forma imminent un cop el ple municipal aprovi previsiblement aquest dimarts la nova regulació dels usos recreatiu i d’ús turístic. Això sí, el Govern vol evitar la concentració de locals d’oci nocturn com va passar en la Zona Hermètica, per la qual cosa la nova normativa delimita els tipus de locals que podran obrir, els seus aforaments i les zones de la ciutat on podran fer-ho. Abans de poder tornar a donar llicències, caldrà l’últim pas després de l’aprovació del ple: que es faci la Dació en compte de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, prevista pel mes de febrer.

En els últims anys, l’Ajuntament de Sabadell ha estat treballant la nova regulació, i des d’abans de la pandèmia i fins ara, estava pràcticament prohibit obrir nous locals fins a la posada en marxa del nou model d’oci nocturn, que arribarà ara. La nova regulació potenciarà aquests espais fora del nucli urbà, per protegir el descans dels veïns. Així, es vol donar protagonisme als polígons industrials Sud-Oest i Sant Pau de Riu-sec, els únics indrets de la ciutat on es podran instal·lar grans discoteques. Totes les que tinguin un aforament superior a 500 persones aniran directament a Sant Pau de Riu-sec. Per exemple, si les previsions es compleixen, a l’entorn de l’escorxador s’hi podran col·locar entre dos i tres establiments nous. La normativa preveu tres tipus de locals (musicals, d’oci i especials), repartits en quatre zones de la ciutat –cadascuna amb restriccions d’aforament i distàncies entre locals per evitar concentracions–.

Al barri del Centre, els locals d’oci nocturn podran tenir un aforament màxim de 100 persones, amb una distància mínima entre locals de 300 metres. En una segona escala hi haurà els locals de la zona compresa per parts d’Hostafrancs, també de Can Feu i de Gràcia, amb capacitat de fins a 150 persones, amb la mateixa distància mínima entre locals, de 300 metres. Finalment, la zona de Sant Pau de Riu-sec és la que tindrà un major aforament possible, de màxim 1.000 persones, i aquí la distància d’un local a l’altre podrà ser major per reduir la concentració de persones: de 200 a 500 metres.

Poc transport públic al sud-oest

Des del sector de l’oci nocturn, el president de l’Associació d’Empresaris de la Zona Hermètica, Joan Cosp, ja va avisar mesos enrere que destinar les grans discoteques al sud-oest de la ciutat implica “traslladar el problema uns 500 metres”, massa lluny de la població, al seu parer. I apunta que, tenint en compte aquesta distància, no hi ha una bona oferta d’autobusos per arribar-hi. Només la línia L11 de TUS –F6, els dies festius– té parada al Sud-oest, i el servei s’acaba a les 22 hores. El Govern municipal es planteja ampliar horaris i freqüències “si la demanda ho justifica”.

Compatibilitzar oci i descans

L’Associació de Veïns Centre Mercat presentarà una moció al plenari perquè l’Ajuntament elabori un pla de mesures per fer compatibles les discoteques, bars i restaurants amb el dret a descans dels veïns, que han presentat queixes per incivisme al voltant dels carrers Sant Quirze i Sant Cugat.