Les notícies més destacades d’aquest dijous a Sabadell

L’actualitat sabadellenca arriba aquest dijous marcada per la garrotada judicial al consistori en la ‘sentència Smatsa’, coneguda en les últimes hores.

L’Ajuntament de Sabadell haurà de pagar 2,5 milions d’euros a l’empresa de neteja i recollida de residus Smatsa, després que així ho hagin decidit dos jutjats del contenciós administratiu de Barcelona.

El mercat immobiliari de lloguer va tornar a aixecar el vol el 2022, després d’un 2021 condicionat per la pandèmia del coronavirus. L’any va estar marcat per la suspensió per part del Tribunal Constitucional del topall al preu dels lloguers que ja havia aplicat la Generalitat, i la inflació, com a grans titulars, però no els únics.

El nou local d’oci nocturn Callao serveix per obrir el camí de les discoteques al polígon Sud-oest, a tocar de la Gran Via i de la C-58. L’Ajuntament ha assenyalat en els últims mesos aquest indret com una de les zones amb més potencial per al naixement de nous establiments com discoteques o pubs.

L’equip encarregat de l’exhumació del sabadellenc Cipriano Martos ha localitzat les restes òssies de l’antifranquista i ha comprovat que són compatibles amb les descripcions i característiques físiques. Ara es procedirà a fer les comprovacions creuant les mostres d’ADN amb altres familiars per acabar de certificar la seva identitat.

El final de gener apunta a ser convuls en el sector educatiu i sanitari. El calendari ariba marcat per diverses jornades de protesta en forma d’aturades. Serà a partir del 24 de gener, quan el món de la sanitat espera alçar la veu als carrers.