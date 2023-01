Els més petits de l’Escola Pia de Sabadell estan d’estrena! Després d’un primer trimestre reubicats a diferents aules del centre, els infants d’I3 de l’Escola Pia ja disposen del seu propi espai: una zona recentment reformada i completament adaptada a les seves necessitats, que van estrenar el primer dia després de la tornada de les vacances de Nadal. L’actual directora de l’escola, Marta Marín, que va agafar el relleu a Jordi Fontoba després de 12 anys al capdavant, assegura que “aquestes noves instal·lacions són multifuncionals”, així, per exemple, l’espai que funciona com a rebedor, també permet acollir els infants perquè hi desenvolupin activitats fora de la seva aula reglamentària.

“Hem creat un espai diàfan que es nodreix sobretot de la llum del sol”, sosté Marín, que afegeix que “lluny de ser un espai sobrecarregat, apostem per aules i zones espaioses perquè les omplin lliurement els nostres alumnes més petits.” Aquesta zona d’infantil igualment queda compresa dins de les parets de l’històric edifici, però la reforma ha permès eliminar el fals sostre que hi havia històricament per donar més verticalitat a les aules i fer-hi finestres més allargades.

Pati nou i entrada diferenciada

Tot i que la boca d’entrada des del carrer és la mateixa per a tots els cursos, la del carrer de l’Escola Pia, ara els infants d’I3 i les seves famílies disposen d’un accés diferenciat. En comptes d’accedir directament a l’edifici, les famílies i els alumnes d’I3 accedeixen a les seves aules directament des del pati dels alumnes d’infantil. Segons la directora, amb aquest canvi “les famílies s’allunyen del moviment constant d’estudiants que hi ha al bloc central i podem crear un vincle més ràpidament amb ells”. Un fet que, segons la direcció del centre, és fonamental durant els primers anys a l’escola.

Ara bé, si fem escollir als més petits, la instal·lació estrella és el nou pati, que compta amb una àrea de jocs infantils.

“La baixa natalitat es nota”

No és nou que omplir les aules d’I3 és un maldecap per a moltes escoles de Sabadell. La caiguda de la natalitat ha generat que centres educatius, com l’Escola Pia, destinin molts dels esforços a omplir les aules del popularment conegut com a P3. “Treballem amb llars d’infants i hem engegat el projecte ‘Tasta l’Escola’ perquè les famílies interessades vinguin a fer tallers i ens coneguin de primera mà, i no a través d’una xerrada o unes portes obertes”, detalla Marín. Aquest és el tercer any que l’Escola Pia de Sabadell comença el curs amb dues línies d’I3, en comptes de tres com abans. Una situació que queda estrictament lligada a la davallada de naixements dels darrers anys.