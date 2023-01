El TSJC avala que la plantilla del Sincrotró Alba faci 37,5 hores setmanals

Els treballadors del Sincrotró Alba de Cerdanyola del Vallès passaran de treballar 40 hores setmanals a 37,5 després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi rebutjat un recurs de l’empresa pública que gestiona les instal·lacions.

Tal com apunta la sentència, a la que ha tingut accés l’ACN, també s’haurà d’abonar una compensació per l’excés de jornada realitzat per la plantilla entre el març de 2020 i la data d’execució de la decisió judicial. Segons avança El Periódico, aquesta sentència podria ser pionera i obrir la porta a aplicar aquest criteri d’hores a tots els consorcis o empreses estatals on es treballi més de 37,5 hores setmanals. Tanmateix, el mandat judicial encara no és ferm i hi cap un recurs.