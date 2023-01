Setmana d’aturades

La sanitat i l’educació catalanes s’aturaran aquesta setmana per demanar tota una sèrie de millores. L’eix transversal de les dues vagues, que tindran lloc els pròxims dies 24 i 25 de gener, és la falta de personal per poder prestar el servei públic amb els estàndards de qualitat que esperen els ciutadans.

És cert que la Generalitat ja fa anys que està intentant revertir les retallades que van venir després de la crisi econòmica del 2008, però la realitat és que els hospitals i els CAP i les escoles i els instituts encara tenen un ampli marge de millora. I, de fet, hi ha marge pressupostari –si s’acaben aprovant els pressupostos, com demanden les entitats econòmiques de la ciutat [vegeu pàgina 14]– per poder fer millores: incrementar el personal, avançar en les condicions de feina dels professionals i fer noves inversions. En definitiva, accions que reverteixin en el ciutadà i contribuent, que espera que els seus impostos es vegin reflectits en uns serveis públics de qualitat.

L’aturada d’aquesta setmana no ha de respondre només a un seguit de demandes sectorials, sinó que ha de servir per millorar el que ja tenim. Estem convençuts que, tal com hem vist amb la forta inversió de la Generalitat al Taulí els últims anys, aviat veurem avenços substancials.