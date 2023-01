Andreu Mas-Colell (1944) va ser estar al capdavant del departament d’Economia en un dels moments més complicats per a Catalunya de la història recent, amb la crisi financera, que va portar un trasbals a les empreses i l’ocupació. La realitat catalana, vallesana i sabadellenca d’avui és una altra. Conversem amb ell coincidint amb la seva visita a la ciutat en el marc de la festivitat de Sant Sebastià del Gremi de Fabricants, i parlem sobre el paper de Sabadell en l’economia catalana.

Està de visita a Sabadell. Com ha vist la ciutat?

Hi he vingut moltes vegades. Sabadell és molt important per a l’economia catalana i els Vallesos, en conjunt, tenen una rellevància de primer nivell en el país.

Sabadell havia estat un portent industrial de primer nivell el segle passat. En els darrers anys, s’ha produït un retrocés en el nombre d’empreses, mentre que a altres ciutats vallesanes, com Sant Cugat, han agafat posicions. Som una ciutat de serveis, però cap on hem d’anar en l’àmbit industrial?



La distinció entre indústria i serveis ja no és útil. Estem abocats a anar cap a una activitat econòmica inserida, cada cop més, en l’economia del coneixement. Això s’implementarà d’una manera concèntrica. Hi haurà seus a Barcelona, però allà no hi cap tot.

Quin paper creu que tindrà el Vallès?

El Vallès és el nucli essencial del país. Necessitem tenir polígons i àrees industrials, i ens cal produir objectes i posar-los en contenidors… La vitalitat econòmica de Catalunya passarà per Sabadell, Terrassa i Granollers, sempre que aquestes ciutats ho vulguin. Això no hi ha qui ho pari, perquè arribarà un moment en què Sant Cugat també s’omplirà.

Aquests dies es debat incloure el Quart Cinturó orbital de Barcelona (B-40) i la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, que hauria de connectar les dues ciutats amb Castellar del Vallès, als pressupostos de la Generalitat.

He viscut molts anys a Boston i, com moltes grans ciutats, allà hi havia una carretera orbital, on s’han instal·lat indústries a la vora. A Catalunya, la B-30 juga aquest paper… però també és cert que combina dues funcions de mobilitat alhora: és l’autovia orbital de Barcelona i alhora una connexió intercontinental entre França i Andalusia com a AP-7. Estaria bé que hi hagués una alternativa per evitar que el trànsit coincidís al Vallès, però cal ser prudents i tenir en compte el territori.

En quin sentit?

Una infraestructura planteja unes dificultats per on passa. Així que, si es vol tirar endavant, caldrà dialogar amb tot el territori i els agents implicats.

Pel que fa a l’administració, creu que el Govern de la Generalitat fa prou per a les empreses?

Els governs sempre poden fer més per a les empreses. Com molts empresaris, crec que l’administració és massa rígida i s’aplica de manera conservadora. Ara bé, sigui quin sigui l’entorn, demano que no es desanimin. Les empreses han de tirar endavant, han de continuar defensant els seus interessos, i reivindicar-se com el que són: la punta de llança de la productivitat del país.

Una de les queixes principals és que hi ha molts canvis en l’àmbit impositiu segons el govern de torn. Hi ha altres països d’Europa que són més estables a l’hora de legislar sobre impostos.

Tenen raó, i han d’expressar el seu disgust. De regulació sempre n’hi haurà, i a escala europea augmentarà… En el que cal insistir és en una aplicació dels impostos àgil i predictible. I, sobretot, que les lleis siguin precises per no caure en la incertesa. No es poden fer canvis de llei amb declaracions de principis vagues i poc precises.

Creu que el context polític actual, amb el procés encara sobre la taula, afavoreix un bon clima per a l’economia i les empreses?

[Fa un llarg silenci]. Seré breu: crec que els temes econòmics es barregen amb la tàctica política més del compte.