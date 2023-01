La Plaça del Tintín apareix per sorpresa a Google Maps

No consta com a nom oficial enlloc, però sí que hi ha una placa que reivindica com a ‘Plaça del Tintín‘ el petit espai públic de davant de la Parròquia de la Puríssima, al Raval de Dins. Algú la va penjar unilateralment i de forma anònima en honor al reporter i aventurer belga, l’octubre de 2021. Va ser un gest molt celebrat pels fans dels còmics d’Hergé a la ciutat, que ara s’apunten una altra victòria.

Des d’aquesta setmana, a Google Maps apareix la ubicació amb el nom de ‘plaça del Tintín’, just al costat del mural que l’artista sabadellenc Werens va pintar del personatge amb el capità Haddock i Milú. Una altra vegada, ningú no ha reivindicat l’acció.

Aquesta denominació popular de la placeta agafa força. Ara bé, perquè sigui oficial, abans seria necessari demostrar un ampli consens i que la proposta supereri les barreres de la burocràcia. És necessari el vist-i-plau municipal per a poder batejar qualsevol carrer o plaça.

Per aquests casos, existeix la Comissió del Nomenclàtor de l’Ajuntament, tot i que des de fa anys l’òrgan té moltes propostes pendents a sobre la taula de noms que esperen fer el salt a l’espai públic. Per exemple, el de l’exalcalde Antoni Farrés, que ja té una escultura d’homenatge al Parc de Catalunya, però no dona nom a cap carrer o plaça. O, entre molts altres casos, també hi ha el del periodista d’investigació sabadellenc Xavier Vinader o el de l’economista Muriel Casals, molt vinculada a la ciutat i a la UAB. El ple municipal va decidir dedicar-los un carrer els anys 2015 i 2020, respectivament.

LA HISTÒRIA DELS MURALS DE TINTÍN A SABADELL

Sabadell es va convertir en ciutat tintinaire el febrer de 2014, amb la confecció d’un icònic mural del personatge al carrer de Sant Llorenç, en ple Centre. Va ser obra també de l’artista sabadellenc Werens, que va rebre l’encàrrec de l’associació Moulinsab per commemorar el 50è aniversari de la primera traducció al català del còmic. A la paret, Tintín pedalejava acompanyat de Milú a davant d’un Lancia Aprilia conduït pels germans Dupont i Dupond, amb la senyora Bianca Castafiore als seients de darrere.

L’enderroc de la casa que acollia el grafit, el febrer de 2022, va deixar Sabadell sense mural de Tintín. El juliol de 2021, van trobar la nova ubicació perquè els amants del personatge tornessin a tenir un lloc de culte a la ciutat.