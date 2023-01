La ronda Nord de Sabadell i Terrassa, la carretera que ha d’enllaçar les dues capitals del Vallès amb Castellar, tirarà endavant. El Govern català ha acceptat la seva construcció, una de les condicions del PSC per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2023.

La ronda Nord no és infraestructura qualsevol. Se la considera una carretera estratègica per a Catalunya: permet connectar el Baix Llobregat i el Vallès –el nucli industrial del país– sense passar per l’AP-7. A escala local, es veu com una alternativa per desviar el trànsit de la Gran Via de Sabadell, per on passen 22.600 vehicles cada dia. La ronda donaria servei als veïns de Castellar, que tindrien un accés directe a la C-58, i facilitaria les entrades i sortides dels polígons industrials.

Amb el ‘sí’ de la Generalitat, la infraestructura amplia els suports que ja tenia: el Ministeri de Transports i d’una majoria del Parlament de Catalunya. També havia estat una llarga reivindicació del Consell Comarcal i els ajuntaments, que avui no amaguen la seva satisfacció pel canvi de postura del Govern català.

“És un èxit per a Sabadell. La ciutat està al mapa més que mai”, celebra l’alcaldessa de Sabadell i presidenta de l’Arc Metropolità, Marta Farrés, en declaracions al Diari. Assegura que la ronda ajudarà el Vallès després d’uns anys marcats pel “dèficit d’infraestructures” a la comarca i, en clau sabadellenca, el sistema de rondes serà “primordial” per alliberar trànsit de la Gran Via.

L’alcaldessa demana recuperar l’acord entre el Ministeri de Transports i la Generalitat, que establia que l’Estat sufraga l’obra i era el Govern català qui l’executava, per poder “posar calendari i executar”. “No podem perdre més temps“, exposa. Si ara s’activés tota la maquinària per fer la nova carretera, no estaria enllestida fins al 2033.

Els alcaldes de Terrassa i Castellar, Jordi Ballart i Ignasi Giménez, també han anat al darrere de la Generalitat per aconseguir la ronda. Sobre la votació del Parlament d’aquest dijous, Giménez exposa que la “música sona bé” i els dona “cert optimisme”.

“Avui és un dia per mirar endavant”

La ronda Nord és i ha estat una petició reiterada dels agents econòmics vallesans, que avui estan de celebració. “Com a sabadellenca i vallesana, només puc dir: ‘on s’ha de firmar?'”, afirma la presidenta del CIESC, Alícia Bosch. “Avui és un dia per mirar endavant. El canvi de perspectiva d’ERC és bo perquè ha prioritzat l’interès general”, afegeix.

Ramon Alberich (Cambra Sabadell) va més enllà i afirma que la ronda Nord deixarà enrere dècades de manca d’inversions a la comarca: “És un bon senyal. El Vallès és el coll d’ampolla d’Europa i ara estem fent camí per tenir les infraestructures que necessitem com a país”, assegura. Des de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, també creuen que “serà clau” per a la competitivitat de les empreses.

Hi ha alegria, però també escepticisme. La votació del Parlament sobre la ronda Nord aplana el terreny per aprovar els pressupostos, però encara no hi ha ni un acord formal ni un projecte per a la ronda Nord. “Fins que no vegi les excavadores, no m’ho podré creure“, explicita Bosch, que assegura que farà un seguiment exhaustiu dels avenços. La resta d’entitats també esperen tenir concrecions aviat. Mentrestant, Alberich ja pensa en un repte més gran: la finalització de tot el Quart Cinturó entre Sabadell i Granollers que serveixi per tancar un sistema de rondes per a la ciutat. “Això és tot just el començament”.

