Alberto Fernández serà la gran novetat a la convocatòria del Sabadell

Si no passa res en l’última sessió abans de viatjar a Calahorra, Alberto Fernàndez es convertirà en la gran novetat en la convocatòria del Centre d’Esports. El mateix tècnic, Miki Lladó, ha confirmat la presència del menut extrem murcià després d’haver completat amb el grup els entrenaments d’aquesta setmana. Això sí, també ha deixat clar que d’entrada es mantindrà a la banqueta.

Ha estat el contrapunt positiu a l’allau de baixes que pateix el conjunt arlequinat per aquest partit a La Planilla: Ismael Athuman i Sergi Garcia per lesió i Àlex Sala per sanció. Cal afegir a Joanet López i un Adán Gurdiel que segons el tècnic arlequinat estarà disponible pel següent partit al camp de l’Amorebieta.

Recuperació miraculosa

La recuperació d’Alberto Fernández ha estat miraculosa. Cal recordar que els seus últims minuts (25) amb la samarreta arlequinada van ser al camp del Gimnàstic. Va ser baixa davant el Real Unión a la Nova Creu Alta i tot i viatjar a Múrcia, va quedar fora de la llista definitiva perquè continuaven les molèsties al genoll. Les proves van diagnosticar el trencament del menisc extern del genoll de la cama esquerra. Finalment, es va optar per la intervenció quirúrgica per solucionar el problema i es parlava d’uns tres mesos de baixa.

Uns terminis que Alberto ha escurçat de manera sorprenent. Encara no ha passat ni un mes i mig de l’operació i ja està a disposició de l’entrenador. De fet, també va protagonitzar una situació semblant quan va patir una lesió muscular contra l’Intercity. Només dues setmanes després tornava a ser titular contra la Real Sociedad B. Tot apunta que ara Miki Lladó serà més prudent i gestionarà la seva possible reaparició per no forçar la situació, sabent que pot ser un jugador clau en aquesta segona volta per potenciar la faceta ofensiva. Alberto ha marcat dos grans gols -davant Barça At. i Numancia a domicili- i la seva aportació ha estat cabdal per facilitar el joc dels altres companys d’atac.