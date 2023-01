Joan Soteras: “He netejat de corrupció la Federació Catalana de futbol”

El Tribunal Català de l’Esport ha ordenat la repetició de les eleccions a la Federació Catalana de futbol per considerar que va haver-hi irregularitat en 175 vots.

El sabadellenc Joan Soteras havia sortit reelegit president per un escàs marge de 26 vots i ara observa amb indignació aquest nou escenari.

Va dir que era una cacicada. Ho manté? Ho mantinc i encara augmentat. Un dels candidats va impugnar per 18 vots i ara el TCE parla de 175 vots incorrectes sense cap motiu. Fa 15 anys que els vicepresidents poden votar amb una acta notarial. Van ser les eleccions amb més participació i ara aconseguiran que siguin les més baixes. El TCE coarta el dret de vot dels clubs.

Dos dels candidats, Juanjo Isern i Àlex Talavera, han demanat la seva dimissió immediata. Què en pensa? Estan demanant coses que no són de llei. Jo he interposat un recurs al Tribunal Superior de Justícia (TJS) demanant la cautelaríssima. O sigui, que ja veurem si es fan les eleccions, depèn de la seva resposta. Si és negativa i s’han de celebrar les eleccions, dimitiré 10 dies abans (3 de febrer) com marca la llei, no abans.

Tem una aliança entre Isern i Talavera per forçar la seva sortida de la Federació? A mi no em fa por res. Aquesta aliança hi serà. Isern renunciarà a favor del senyor Talavera. És lícit. El que estan demostrant és que no saben perdre. Si jo hagués perdut les eleccions del 22 de maig, ja estaria a casa i no fent denúncies. Això només perjudica el futbol català.

Per què hi ha tant de soroll i polèmica entorn de la Federació i la seva figura? Doncs perquè algunes persones volen estar a la Federació al preu que sigui. I no pararan. Parlen de corrupció quan si algú ha netejat de corrupció la Federació, he estat jo. L’anterior president, Andreu Subies, està imputat i bona part de la junta que van amb el senyor Talavera també estaven en aquella època molt fosca per la Federació Catalana. Vaig posar ordre.

Quina és la seva principal motivació per convèncer els clubs? Ja ho vaig dir en el meu programa: vull acabar la feina que vam començar en la primera legislatura i que la pandèmia va aturar gairebé durant dos anys. Per exemple, el Pla de competició. Ara ja es començarà a jugar per anys de naixement i també s’ha creat la Superlliga catalana amb subvencions pels clubs. Queden encara moltes coses per fer.

L’ACFAC (Associació de clubs de Futbol aficionat) va retirar una demanda contra la FCF, amb implicació del CE Mercantil. Com ho valora? Molt positivament. S’ha imposat el seny. Tot venia pels no ascensos de molts clubs pel tema de la Covid. Jo ho entenia, però hauria estat un desgavell. També vull destacar el paper del Mercantil i el seu president Jordi Grané. Vam tenir diferències, però hem parlat i la relació ara és molt bona. Ha de ser així perquè estem parlant del segon club de Sabadell.

Per cert, si no sortís escollit, continuaria a la Federació Espanyola de futbol? No té res a veure. Allà soc el vicepresident i estic al capdavant de la Primera Federació i continuaré sempre que el president Rubiales vulgui.

Com a soci del Centre d’Esports, tocarà patir? Sempre es pateix. La gent que està al capdavant del club és seriosa i està fent bé les coses. Potser en el tema esportiu no s’ha endevinat prou, però demano el suport de l’afició. Que ningú oblidi que estem parlant del tercer club de Catalunya. Això és inqüestionable.