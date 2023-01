Operació policial sense precedents a la discoteca Waka: 900 identificats en una nit

Aquesta matinada, al voltant de les 3 del matí, un centenar d’agents de l’ARRO i agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de la comissaria de Sabadell han entrat a la discoteca Waka. Tot en una macrooperació emmarcada en un dispositiu de seguretat ciutadana que ha constat d’una inspecció administrativa i de control deixant 906 identificats i 11 denunciats.

Ecorcolls i identificacions

L’actuació policial ha començat amb l’entrada dels agents a la pista. En aquest moment s’ha aturat la música i s’han obert les llums. Per megafonia s’ha avisat als assistents de l’operació i posteriorment s’ha procedit a actuar. La intervenció ha suposat escorcollar i identificar a les prop de 900 persones que en aquells moments es trobaven a Waka. L’operatiu també s’ha aplicat a treballadors, equip de seguretat i controladors d’accessos. Un cop escorcollats i identificats els assistents han procedit en abandonar la discoteca fins que aquesta s’ha buidat per complet donant per acabada la festa.

Nervis i denúncies

La situació inicial ha generat neguit en alguns joves de la discoteca, duien droga a sobre i ràpidament l’han llançat a terra. No obstant això, el registre dels Mossos ha culminat amb una desena de denunciats per tinença de droga i un més per falta de respecte als agents. La intervenció d’una unitat canina en l’operació ha estat de gran ajuda als escorcolls i també servirà per declarar la droga no identificada a l’informe final de l’actuació.

L’operatiu conjunt al polígon de Sant Quirze del Vallès ha estat dirigit pel cap de l’àrea bàsica policial de Sabadell, Enric Cervelló i ha rebut la visita del comissari en cap del cos de Mossos, Eduard Sallent.

Els controls cap a la discoteca s’han intensificat els últims mesos i, aquesta matinada la policia ha decidit fer un las més. El resum final de la intervenció es farà públic en les pròximes hores.

Aquesta matinada hem fet un dispositiu de seguretat ciutadana a l’entorn d’oci nocturn de Sant Quirze del Vallès en el que han participat ARRO, Seguretat Ciutadana i Policia Administrativa. 906 persones identificades 10 denunciades per tinença de drogues i 1 per manca de respecte pic.twitter.com/FT2atEHsrS — Mossos (@mossos) January 28, 2023