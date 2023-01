Dignificar el carrer d’Alemanya

L’Ajuntament de Sabadell ha iniciat el procés d’execució subsidiària per retirar els estabilitzadors de l’antiga fàbrica Bosser, situada al carrer d’Alemanya. La plataforma veïnal que en reclama la retirada confia que la propietat ho permeti. Els veïns, a part, han denunciat reiterades vegades les molèsties que genera aquesta situació, la brutícia que acumula i la inseguretat que comporta. El cost de l’operació serà d’uns 250.000 euros, segons ha avançat l’Ajuntament al Diari.

La propietat de la fàbrica Bosser tenia temps fins al passat 4 de gener per retirar els estabilitzadors, després de rebre un requeriment de l’Ajuntament mesos enrere instant-la a fer-ho. Fins ara, no ho ha fet. Veiem amb bons ulls que es procedeixi a una execució forçosa, tot i que això representi un cost per a l’Ajuntament, si més no d’entrada. En tot cas, no sembla un procés gens senzill. La Plataforma Afectats Bosser (PAB) té dubtes sobre si l’Ajuntament ho podrà fer. El seu portaveu tem que la propietat hi negui l’accés, que ho traslladi als jutjats i que el procediment s’allargui. Esperem que no sigui el cas i que, després de molts anys, puguem gaudir d’un carrer d’Alemanya dignificat.