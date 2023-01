La inflació torna a pujar després de cinc mesos de baixades

L’índex de preus de consum (IPC) a l’Estat ha arrencat l’any amb un repunt d’una dècima i s’ha situat en el 5,8% al gener, segons l’indicador avançat que ha publicat aquest dilluns l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El lleuger augment de la inflació coincideix amb la retirada de la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant i arriba després de cinc mesos de baixades consecutives.

Tot i això, l’indicador subjacent –que no té en compte els aliments no elaborats i l’energia- s’ha enfilat cinc dècimes, fins al 7,5%, la xifra més alta de la sèrie històrica. D’aquesta manera, ha continuat disparada, tot i les mesures anticrisi del govern espanyol per contenir el preu del cistell de la compra.

Pel que fa a la variació mensual, els preus de consum han caigut un 0,3% al gener en comparació amb el desembre, segons l’indicador avançat. En aquest sentit, l’INE ha desatacat la baixada dels preus de l’electricitat –a meitats de gener el preu de la llum es va situar per sota dels 5 euros/MWh, mentre que fa un any costava més de 200 euros/MWh-.

Quant a l’índex de preus de consum harmonitzat (IPCH), al gener s’ha registrat una variació anual del 5,8%, tres dècimes més que al desembre. En relació amb la variació mensual, l’IPCH ha caigut cinc dècimes.

Cal tenir en compte que en el primer mes de l’any es revisen els preus d’alguns serveis d’acord amb l’IPC, fet que enguany també ha arrossegat a l’alça els peatges, taxis, carburants o el gas.

Canvi en la metodologia de calcular l’IPC

A banda, l’INE ha detallat que ha aplicat un canvi a l’hora de calcular l’IPC per adequar-lo a la normativa de la Unió Europea. Així, per primer cop s’han incorporat indicadors sobre el mercat lliure del gas i l’electricitat (anteriorment només es recollien registres del mercat regulat). També s’han modificat les ponderacions, que a partir d’aquest 2023 es faran d’acord amb l’estadística de Comptabilitat Nacional en comptes de l’Enquesta de Pressupostos Familiars. D’aquesta manera, el transport, per exemple, passa a ponderar més que l’any passat, mentre que baixa el pes del preu de l’habitatge.

A més, l’INE també ha anunciat que durant el 2023 passarà a recollir les dades dels preus a través de dispositius electrònics amb l’objectiu de simplificar i agilitzar el procés i obtenir xifres “més precises”.