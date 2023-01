Netejar la façana de la fàbrica Bosser: 250.000 euros

Per primera vegada, l’Ajuntament de Sabadell xifra el cost de retirar els estabilitzadors de la façana de la fàbrica Bosser, situada entre els carrers d’Alemanya i de Ferran Casablancas, al Centre. Es calcula que seran uns 250.000 euros, segons fonts municipals, que expliquen que la factura del què acabi costant es vol cobrar a la propietat un cop es completi el tràmit d’execució subsidiària. Tot i que ara es posa en marxa, “es tracta d’un procés administratiu llarg”, tal com subratllen les mateixes fonts, per la qual cosa no s’hi posen dates.

La Plataforma Afectats Bosser (PAB), formada per veïns que reclamen la retirada dels estabilitzadors, celebra aquest pas, però té dubtes sobre si l’Ajuntament ho podrà fer. El seu portaveu, Joan R. Carpio, apunta que “el que ens fa més por és que la propietat negui l’accés”, perquè si això passa i la intenció municipal acaba als jutjats per buscar el suport judicial al procediment forçós, “la retirada es podria allargar bastant”. Mentrestant, Carpio afirma que “continuarem fent pressió” per aconseguir netejar la imatge d’aquest tram del carrer, un dels d’entrada al Centre de Sabadell.

Què es farà ara?

La propietat de la fàbrica Bosser tenia fins al passat 4 de gener per retirar els estabilitzadors, després de rebre un requeriment de l’Ajuntament mesos enrere instant-la a fer-ho. I no ho ha fet. “Ells van dir que ho farien, i van presentar un projecte, però mai van fer-ho”, apunten les mateixes fonts, per la qual cosa el següent pas que vol fer l’Ajuntament és executar-ho pel seu compte. Ara, els tècnics municipals han de redactar el projecte per fer-ho, licitar les obres, adjudicar-les i que l’empresa que guanyi el concurs públic ho faci. El procediment serà traslladar els estabilitzadors a l’interior de la façana, que està protegida. Des del Govern, la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, ja va explicar al D.S. que la façana havia de quedar neta per seguretat i imatge. Molina va explicar que “es pretén que la via pública tingui sentit i treure-hi tot el que hi ha perquè ara mateix és una problemàtica”.

La façana, protegida

L’arrel del conflicte és que la façana està protegida i, per salvar-la, el consistori va obligar la propietat a col·locar els estabilitzadors de la façana, la qual cosa anul·la part de la vorera dels dos carrers i treu places d’aparcament al d’Alemanya. Espais pel quals el consistori assegura que la propietat ha pagat els diners corresponents a l’ocupació de la via pública que comporten.

Els veïns, a part, han denunciat en reiterades ocasions les molèsties que genera aquesta situació, la brutícia que acumula i la inseguretat que comporta. L’any 2014 s’hi va començar a construir pisos, i l’any següent es van instal·lar els estabilitzadors, però el 2018 l’obra va quedar aturada. Fonts veïnals han comprovat que hi ha hagut interès a reprendre l’obra, l’han visitat diversos tècnics d’empreses privades, però la realitat és que ningú l’ha volgut continuar, almenys a hores d’ara, camí d’una dècada després del seu inici.

Les grues ja s’han retirat

Fa gairebé dos anys, el març del 2021, l’Ajuntament ja va requerir a la propietat de l’edifici que traslladés els estabilitzadors per protegir la façana al seu interior i que retirés les dues grues que encara hi havia dintre. En aquest temps fins ara, el que sí que s’ha complert és la retirada de les grues, que va començar just ara fa un any, el 26 de gener del 2022, i es va allargar uns dies.