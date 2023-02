El nombre de naixements a Sabadell s’ha recuperat, després d’una davallada important causada per la pandèmia. El 2021 va tancar amb 1.768 infants nascuts a la ciutat, una xifra que creix per primer cop després de cinc anys de caiguda sostinguda [a les pàgines 8 i 9 en trobaran tots els detalls i les dades]. Hi va haver més naixements i menys morts que el 2020, que tothom recordarà com un annus horribilis per la covid. Podríem dir, en certa manera, que la vida s’obre pas i que la ciutat es refà i retorna a la normalitat en tots els sentits.

Sabadell es recupera a un bon ritme. Fa uns dies vam explicar que les nostres xifres econòmiques (PIB) i d’ocupació (atur) són clarament millors que altres grans ciutats del país. En termes de natalitat, tornem a despuntar en una comarca, el Vallès Occidental, que pateix un decreixement. Això, sumat a un bon ritme de moviments migratoris –el saldo entre immigrants i emigracions–, fa que Sabadell no pari de créixer i s’enfili cap als 215.760 habitants. Les noves generacions són un motiu per tenir esperança amb el futur de la ciutat i del país, així que benvinguts siguin aquests 1.768 nous sabadellencs!