El santquirzenc Joe Fields i els seus estimats Folkytonks actuaran el pròxim 12 de febrer, a les 19 hores, per primera vegada a la Patronal de Sant Quirze. En la cita, oferiran el seu repertori elèctric de música country tradicional americana. A més, està previst que hi presentin els temes del primer disc “Lost in the Fields”, publicat el 2021, així com alguns avançaments del segon treball que veurà la llum aquesta primera meitat de 2023.

L’artista vallesà va ser guardonat fa uns mesos a Marshall, Texas, amb el premi al millor cantautor de música country de l’any als “Texas Sound International Country Music Awards”, on va presentar en directe el seu projecte competitnt amb artistes d’arreu del món.